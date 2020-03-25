محافظ بورسعيد يطالب الالتزام بتعليمات الخطة الشاملة لمواجهة كورونا

بورسعيد محمد فرج

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، بجهود أبناء المحافظة ومعاونتهم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ تعليمات الدولة المصرية الخاصة بمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وكذلك وعى المواطنين بخطورة المرحلة الراهنة ومتابعتهم المستمرة لكافة التعليمات والتوجيهات التى تصدر فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة المصرية تراهن على وعى المواطنين وتفهمهم للأوضاع الحالية، موجها أسمى معانى الشكر والتقدير لكل من يحاول الحفاظ على نفسه واهله وبلده بالالتزام والوعى والنظام .

وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء المحافظة بالالتزام بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بإيقاف حركة المواطنين والذى سيتم تطبيقه اليوم الأربعاء بدءا من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام باداء مهامها بكل سهولة ويسر فى ظل الأوضاع الراهنة والتى تتطلب اتحاد أبناء الوطن صفا واحدا حفاظا على الصالح العام ولكى تمر هذه الفترة بأمان وسلام ان شاء الله .

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية جميعا بالمحافظة تعمل ليلا ونهارا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتداعيات كورونا، لافتا أن على المواطن الالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وتحمل المسؤلية تجاه الوطن، لافتا انه يراهن على وعى ابناء بورسعيد واهتمامهم بإعلاء مصلحة الوطن، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون والعقوبات على كل ما يخالف التعليمات والقرارات التى أصدرها دولة رئيس الوزراء من أجل مواجهة الفيروس المستجد .

ومن جانبه ناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ابناء المحافظة بعدم التكالب والازدحام بالاسواق والمخابز مشيرا بان المحافظة تشهد وفرة كبيرة فى جميع المواد التموينية والغذائية وان هناك حملات رقابة مشددة من جانب اجهزة مديرية التموين ومباحث التموين للتعامل مع اى حالات للمغالاة فى الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

واضاف بان كافة السلع تضخ فى الاسواق بصورة دائمة وان الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الايجابية المنظمة خاصة فى هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الاسواق بغرض تخزينها

وأشار الى ضرورة منع التكدس والازدحام فى الأسواق أو المخابز واتباع التعليمات الواردة فى هذا الشان ضمن خطة المحافظة فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

كما نوه المحافظ لأهمية وعى المواطن خلال هذه الفترة الحرجة والاستفادة من دروس الدول الأخرى وذلك تجنبا لنشر الوباء المستجد كما حدث بعدد من البلدان، والتزام المنازل وعدم النزول الا للضرورة حفاظا على حياة الجميع وإعلاء للمصلحة العامة

كما شدد محافظ بورسعيد على ابناء المحافظة بالالتزام بعدم التحرك اثناء تطبيق قرار ايقاف الحركة المواطنين والذى سيتم تطبيقه فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.