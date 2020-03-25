اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف: تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:15 م
محافظ بني سويف: تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أن يقتصر العمل بالمستشفيات على الطوارئ والأقسام الحرجة.
 
وذلك فى في إطار الحرص على سلامة المواطنين من احتمالية انتشار العدوى بينهم في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وضمن الإجراءات الاحترازية المنفذة  في مواجهة فيروس كورونا. 

وأشار محافظ بنى سويف ، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى أن موافقته تأتي بناء على مذكرة تقدم بها  مدير عام الصحة الدكتور محمد يوسف وتضمنت أيضا التأكيد على أنه سيتم تقديم خدمة العيادات الخارجية في الأماكن البديلة،وهي:وحدات صحية الميمون وأطواب وقمن العروس بمركز الواسطى،ووحدات صحية طنسا الملق والرياض والمركز الطبي بمركز ناصر،ووحدات صحية اهناسيا الخضراء وتزمنت الشرقية وابشنا والمركز الطبي بالغمراوي والمركز الطبي بشرق النيل بمركز بني سويف،ووحدات صحية ننا وشاويش وشاطر زاده بمركز اهناسيا ، ووحدات صحية سدس وقمبش والمركز الطبي بمركز ببا ،ورعاية طفل الفشن،والوحدتين  الصحيتين  بالفنت وشنرا ،والوحدات الصحية بمازورة وبدهل وبني حلة بمركز سمسطا ، حيث سيكون الكشف عن طريق التذاكر العادية ،سعر التذكرة الواحدة  جنيه واحد فقط. 

وشدد محافظ بني سويف علي أهمية حسن إدارة العمل داخل  المنظومة في ظل هذه الظروف ، إذ تقدم الخدمة الصحية المطلوبة قدر الإمكان ، على أن يتم التعامل بآليات غير تقليدية لحل كل المشكلات التي قد تواجه المنظومة في ضوء تنفيذ تلك القرارات. 

 
وفى ذات الصدد  قرر الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف غلق صالة ألعاب رياضية "جيم" بمدينة الواسطى ، لمخالفته مالكها قرارات مجلس الوزراء وعدم إغلاقه في المواعيد المحددة.
 
كما وجه محافظ بني سويف بغلق أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الواسطى ، لتخلصها من النفايات الطبية بطريقة غير صحية ، وإلقائها في المخلفات والقمامة ، ما يشكل خطورة بالغة على الصحة العام للمواطنين . 

وذلك خلال جولته المفاجئة التي تفقد خلالها  الحالة العامة بمركزي ناصر والوسطى شمال المحافظة،للإطمئنان على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة،والالتزام بالاجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا،إذ أحال رئيس مجلس قروي الميمون بمركز الواسطى شمال المحافظة،إلى التحقيق لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد  بعض المحال العامة بالقرية والتي خالفت قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق،مشددا على أنه لن يتهاون في أية مخالفة لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

 

 


 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بني سويف

مديريه الصحه

فيروس كورونا

تعليق العمل بعيادات ا لمستشفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة