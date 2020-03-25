محافظ بني سويف: تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية

وأشار محافظ بنى سويف ، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى أن موافقته تأتي بناء على مذكرة تقدم بها مدير عام الصحة الدكتور محمد يوسف وتضمنت أيضا التأكيد على أنه سيتم تقديم خدمة العيادات الخارجية في الأماكن البديلة،وهي:وحدات صحية الميمون وأطواب وقمن العروس بمركز الواسطى،ووحدات صحية طنسا الملق والرياض والمركز الطبي بمركز ناصر،ووحدات صحية اهناسيا الخضراء وتزمنت الشرقية وابشنا والمركز الطبي بالغمراوي والمركز الطبي بشرق النيل بمركز بني سويف،ووحدات صحية ننا وشاويش وشاطر زاده بمركز اهناسيا ، ووحدات صحية سدس وقمبش والمركز الطبي بمركز ببا ،ورعاية طفل الفشن،والوحدتين الصحيتين بالفنت وشنرا ،والوحدات الصحية بمازورة وبدهل وبني حلة بمركز سمسطا ، حيث سيكون الكشف عن طريق التذاكر العادية ،سعر التذكرة الواحدة جنيه واحد فقط.

وشدد محافظ بني سويف علي أهمية حسن إدارة العمل داخل المنظومة في ظل هذه الظروف ، إذ تقدم الخدمة الصحية المطلوبة قدر الإمكان ، على أن يتم التعامل بآليات غير تقليدية لحل كل المشكلات التي قد تواجه المنظومة في ضوء تنفيذ تلك القرارات.