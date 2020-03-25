محافظ الوادى الجديد يتفقد الأسواق والمواقف لمتابعة الإجراءات الوقائية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مدينة الخارجة، فى إطار المتابعة المستمرة للإجراءات التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موقع سوق الخميس الأسبوعى بحى المروة، حيث وجه بمنع فتحه نهائيا أمام الباعة والتجار وحظر أى تجمعات بشرية به، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسواق، والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار والاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين.

كما تفقد موقف سيارات الأقاليم بحى السبط للتأكد من تنفيذ إجراءات التطهير والتعقيم ومدى التزام السائقين بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قرر تخصيص مبلغ 215 ألف جنيه، لشراء كابينة أمان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr لتحديد إيجابية المريض من عدمه للإصابة بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من إجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

صرح بذلك، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مؤكدا توريد هذه الكابينة للمحافظة يوم الخميس المقبل، لإجراء تحاليل الفيروسات من خلال جهاز الـPCR والذي وفرته وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية.

وأضاف محروس، أن الكابينة هي عبارة جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجي لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تماما، لضمن صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR ، والذي يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

وأوضح، أن هذه الكابينة ستوفر الوقت والجهد في تحليل عينات المرضي وتحديد مدي إصابته بالفيروس من عدمه، حيث تتولي المديرية سحي العينة من المريض، ثم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والانتظار 48 ساعة لحين عودتها مرة أخرى بالنتيجة بينما توفير هذه الكابينة ستوفر كل هذا الوقت في التحليل الفيروسي.

ولفت إلى، تنفيذ كمائن إجبارية على كافة مداخل المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.