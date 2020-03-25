محافظ القليوبية: اطلاق مبادرة مع رجال الأعمال والتضامن لدعم العمالة غير المنتظمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تبني محافظة القليوبية مبادرة لصرف الإعانات للمرضى والعمالة غير المنتظمة الغير مسجلة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتضامن ومجموعة من رجال الأعمال بالمحافظة، وذلك لتضررهم خلال فترة حظر التجوال وتوقف بعض المنشآت عن العمل.

وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، أنه بلغ عدد العمالة الغير منتظمة المسجلة بمديرية القرى العاملة بالقليوبية حوالى ٥ ألاف مواطن، إلى جانب استمرار استقبال طلبات التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة والخط الساخن الذي تم إعلانه للتسجيل للحصول على تلك الإعانات، مشيرا إلى أنه بمجرد عرض الفكرة على بعض رجال الأعمال لم يتأخروا وقرروا دعمها فور.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.