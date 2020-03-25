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محافظ البحيرة يوجه بتوفير مقاعد انتظار أمام ماكينات الصراف الآلى لمواجهة الزحام

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:15 م
محافظ البحيرة يوجه بتوفير مقاعد انتظار أمام ماكينات الصراف الآلى لمواجهة الزحام محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أشاد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمدى الوعى والحرص لدى معظم المواطنين فى التعامل مع الأزمة والتفهم لكل الجهود التى تتم حاليًا لمواجهة والحد من فيروس كورونا المستجد والمساهمة مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتطبيق كل القرارات المتخذة فى هذا الشأن والالتزام بها .

ووجه محافظ البحيرة  بتوفير مقاعد انتظار على ان يراعى  وجود مسافة  بينها للمواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي "ATM"، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة، وذلك منعًا للزحام، كما وجه بتوزيع كمامات (ماسكات) وقفازات  طبية لاستخدمها أثناء التعامل مع ماكينات الصرف.

وأهاب المحافظ باتباع المواطنين كل الإرشادات التوعوية والوقائية الخاصة بالتعامل مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا ، وترك مسافة 1 : 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار بالإضافة إلى تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، فضلاً عن استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

وفى سياق متصل وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات  لضبط المخالفين فى إطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد  على ضرورة عرض  أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وإتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.


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