محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الإسكندرية - جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يثق فى الحكومة بشدة فى تجاوز الأزمة، وأن الالتزام لديه فى المحافظة منضبط بنسبة 90% وأن المخالفات البسيطة تكون فى القرى والنجوع، موضحا أن الاسكندرية بها نحو 290 نجع تقع على أطراف المحافظة وتحتاج الى التوعية للانصياع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.



وحول تطبيق نظام حظر التجوال فى أول أيام التطبيق، أكد محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن جميع الجهات المعنية من الأمن والشرطة ورؤساء الاحياء سيتواجدون فى الشارع، اعتبارًا من الساعة 4 ونصف عصرًا، وسيتم التطبيق بكل حزم على المحلات بالكامل فى تمام الساعة 7 مساء، مع السماح لسيارات الأغذية والأدوية بالمرور والفئات التى تم استثنائها من الحظر وفق تعليمات رئيس الوزراء.



وعن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الإسكندرية، لمواجهه الآثار السلبية للعمال، أكد اللواء محمد الشريف، أن محافظة الإسكندرية دشنت مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة وشارك فيها الجميع من وزارة التضامن ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن الحصر المبدئى أوضح أن أعداد العمالة اليومية قد تخطت 100 ألف عامل غير منتظم، متقدمًا الشكر للاستجابة التى تلاقتها المحافظة من عدد من رجال الأعمال المشاركين بالإسكندرية.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه جرى اتخاذ عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق بعد الساعة 7 مساء، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



يأتى ذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "دعم العمالة اليومية" للحد من الآثار السلبية لحالات الغلق ومنع الاسواق، ودعا رجال الاعمال والمجتمع المدنى المساهمة بها، وأمر بفتح حساب بنكى لجمع التبرعات لصالح العمالة اليومية.



كما أكد المحافظ على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقد تم تكثيف حملات التموين والأحياء للتصدى لمن تسول له نفسه التلاعب فى أسعار السلع الأساسية أو المستلزمات الطبية.



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