مجلس مدينة نخل: شن حملات يومية على منافذ بيع السلع والصيدليات.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، إنه يتم يوميا مراجعة ومتابعة مناطق التسوق بنخل، والتأكد من انضباط الأسعار.

وأوضح أنه قام بحملة على المحلات للتأكد من توافر السلع ومتابعة الأسعار المقررة لها، يرافقه خليل على خليل سكرتير المجلس، ومحمد إسماعيل مدير الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمتابعة اكتفاء المدينة من أصناف الخضروات والفاكهة وعملية بيعها بالأسعار المقررة.

وأشار إلى أنه يتم بكل حسم التعامل مع أى مخالفة وتلقى الشكاوى من الأهالى أن الحملة جاءت لضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار، والتنبيه بعمل محاضر لمن لم يعرض قائمة أسعار فى المنفذ الخاص به، والتشديد على المتابعة المستمرة لرصد أى مخالفات، وإلزام التجار بأماكنهم لعدم إعاقة المواطنين عند شراء مستلزماتهم، وتكليف قسم النظافة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بنظافة المدينة، وضرورة التعقيم بصفة مستمرة للمحلات ومنافذ التعامل مع المواطنين ضمن حزمة الأجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن فى بيان له عن تخفيض عدد العاملين فى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية لمدة 15 يوما، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم تحديد مجموعة عمل بكل جهة، على أن تتكون من مدير الإدارة او القسم واحد العاملين به ، على أن يتم منح باقى الموظفين راحة لمنع أى تجمعات.

أضاف الغندور، أنه يتم منح أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والموظفات التى لديهن أبناء اقل من 12 سنة والموظفين المغتربين، راحة خلال تلك الفترة.