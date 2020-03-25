لو رايحة تجيبى طلبات البيت.. اعرفى الاحتياطات اللازمة لحمايتك من فيروس كورونا

كتبت نهير عبد النبى

بمجرد لمس الأسطح والأماكن قد ينتقل لك فيروس كورونا بسهولة، هى الجملة التى نسمعها دائما فى الفترة الأخيرة وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا ، لذلك ينصح الجميع باتباع طرق الوقاية للحماية من العدوى، ونظرا للظروف التى تحتم البعض فى التسوق وشراء مستلزمات البيت، يقدم اليوم السابع الاحتياطات اللازمة فى حالة التسوق حسب ما ذكره موقع nytimes

احتياطات لازمة لحمايتك من فيروس كورونا أثناء التسوق





1:عربة التسوق من أكثر الاشياء التى تنقل العدوى لذلك عليك بارتداء قفازات أو مناديل عند استخدام عربة التسوق، ورشها بالمواد المطهرة قبل استخدامها.

2:يجب أن يكون معكى كحول بنسبة 70% لتعقم يديك دائما وخصوصا بعد لمس الاسطح والادوات.

3: احرصى على ارتداء الكمامة عند التسوق وذلك لحمايتك عدوى كورونا.

4:حاولى أن تبتعدى عن الاماكن المزدحمة او الاختلاط المباشر مع أى شخص أثناء التسوق.

5:تجنبى تناول أى أكلات خارج المنزل وذلك لعدم التأكد من نظافتها وجودتها.

6: فور رجوعك للمنزل عليك بتغيير ملابسك فورا ووضعها فى الغسال للتنظيف.

7:بعد غسل ملابسك عليك نشرها فى الشمس للتخلص من أى فيروسات.

8:قبل ملامسة أى شىء فى المنزل عليك بغسل اليدين جيدا بالمياه والصابون ولمدة 20 ثانية.