لو حسيت بمغص أو صداع وخايف تنزل المستشفى علشان العدوى.. 5 مسكنات طبيعية هتخفف الألم

كتبت نهير عبد النبى

"ألم ومغص وصداع وعدم القدرة على التركيز"، جميعها من المشاكل التى نتعرض لها دائما ويضطر الكثيرون لتناول مسكنات الألم لتخفيف الأعراض أو زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة ولكن مع انتشار فيروس كورونا والعزل الصحى وعدم الخروج فى المنزل، قد يخشى الكثيرون زيارة المستشفى خوفا من انتقال العدوى، لذلك يقدم اليوم السابع مسكنات طبيعية من المنزل لتخفيف الألم، وفقا لما ذكره موقع teachmeanatomy

1:القرنفل





يعتبر القرنفل من أقدم الطرق الطبيعية التى كانت تستخدم لتخفيف الألم والالتهاب وخصوصا لعلاج التهاب اللثة وألم الأسنان، حيث انه يحتوى على بعض المواد المخدرة والتى تخفف الألم.

2:الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المسكنة والمضادة للالتهاب والتى تعمل على تخفيف ألأم المفاصل والعضلات وتحد من التورم والاحمرار.

3:الأسماك

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الأسماك تحتوى على نسبة عالية الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تخفيف الألم والالتهاب كما إنها تحتوى على نسبة عالية من الاوميجا 3 المهم لصحة الجسم.

4:الكركم

واحد من اشهر التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تسكين الألم والالتهاب، كما انه يحتوى على عنصر الكركمين الذى يعمل على تخفيف الألم والالتهاب.

5: الشوفان

يعتبر الشوفان من أفضل الطريق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تخفيف الألم والالتهاب.

6: العنب

تناول العنب يساعد على الاسترخاء والهدوء وتخفيف الألم فى الجسم، كما انه يعمل على تعزيز صحة الأوعية الدموية ووقاية القلب من الأمراض.

7:العسل الأبيض

يعتبر العسل الأبيض من الطرق الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمواد المضادة للالتهاب والألم، كما انه يساعد على تخفيف الاحمرار والتشققات الجلدية ويهدئ من الألم.