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كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:37 م
كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة إصابات كورونا- أرشيفية
كتب - أحمد صلاح العزب

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سجلت كندا 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و3197 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة سكاى نيوز.

 

من جانب أخر،  قام العلماء في كندا بإطلاق دراسة لاختبار عقار يساعد في منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من الموت بسبب تعرضهم من جانب أخر فى الرئة، ونشرت هذه الدراسة في جريدة "newsweek".

 

وأوضحت الجريدة، أنه قام باحثون في معهد مونتريال هارت في كندا إلى خضوع 6000 مريض بفيروس كورونا التاجى، وتم إعطائهم دواء "كولشيسين" وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم لعلاج النقرس والاضطراب الوراثي حمى البحر الأبيض المتوسط​، وهذه الأمر تعد من أعراضها ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم.
 

وقال البروفيسور جان كلود تارديف، مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال للقلب في كندا، إن فريقه يعتقد أن الدواء يمكن أن يوقف ما يعرف باسم عاصفة السيتوكين وهى رد فعلٍ مناعيٍ يؤدى إلى قيام الخلايا المناعية باعتداء شرس على الرئتين.

 

ووفقًا لبيان المعهد، الذى أكد أن هذا الدواء قد يقلل من المضاعفات المرتبطة بـ COVID-19  كورونا فيروس، لدى البالغين المعرضين للخطر.

 

وأكد الباحثون، أن هذا الدواء غير مكلف؛ وأنه  متاح، وأوضحوا أن السبب الذى يجعلهم يعتقدوا أنه قد يعمل بشكل جيد هو أنه عامل قوى مضاد للالتهابات.


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