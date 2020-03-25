اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 02:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"كل ما عدلت واحد يميل الثانى".. تركى آل الشيخ يلمح بإصابته بوعكة صحية جديدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:02 ص
"كل ما عدلت واحد يميل الثانى".. تركى آل الشيخ يلمح بإصابته بوعكة صحية جديدة المستشار تركى آل الشيخ
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألمح المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى تعرضه لوعكة صحية مرة أخرى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية مطلع العام الحالى، بأحد المستشفيات فى مدينة نيويورك لإزالة ورم، قائلاً: "كل ما عدلت واحد يميل الثانى".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه، ربى لا يوريكم مكروه فى غالى، الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون الأجر، كل ما عدلت واحد يميل الثانى".

تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ

يذكر أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تواصل مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفى للنادى للاطمئنان على صحته فى ظل الأوضاع الحالية، خاصة أنه يقضى فترة النقاهة بعد الجراحات التى أجراها مؤخراً وأبعدته عن أعماله ومحبيه وتمنى له الصحة والعافية.

ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ بعد زوال الظروف الراهنة على خير لبحث بعض الملفات.


تركى ال الشيخ

المستشار تركى ال الشيخ

الاهلى

النادى الاهلى

تركى الشيخ

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة