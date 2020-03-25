"كل ما عدلت واحد يميل الثانى".. تركى آل الشيخ يلمح بإصابته بوعكة صحية جديدة

كتب محمد تهامى زكى

ألمح المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى تعرضه لوعكة صحية مرة أخرى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية مطلع العام الحالى، بأحد المستشفيات فى مدينة نيويورك لإزالة ورم، قائلاً: "كل ما عدلت واحد يميل الثانى".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه، ربى لا يوريكم مكروه فى غالى، الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون الأجر، كل ما عدلت واحد يميل الثانى".



تركى آل الشيخ

يذكر أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تواصل مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفى للنادى للاطمئنان على صحته فى ظل الأوضاع الحالية، خاصة أنه يقضى فترة النقاهة بعد الجراحات التى أجراها مؤخراً وأبعدته عن أعماله ومحبيه وتمنى له الصحة والعافية.



ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ بعد زوال الظروف الراهنة على خير لبحث بعض الملفات.