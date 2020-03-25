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في ظل الحظر الصحي..

قس إيطالي يترك Filters "فيس بوك" فعال أثناء العظة اليومية .. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:52 م
قس إيطالي يترك Filters "فيس بوك" فعال أثناء العظة اليومية .. فيديو القس الايطالى في البث
كتب آسر أحمد

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كسر القس الإيطالي باولو لونجو، القاعدة الاولى والرئيسية اثناء الخروج ببث مباشر عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وغفل عن التأكد من عدم تفعيل الفلتر الخاص بالموقع حتى لا يظهر بشكل مختلف.

وفي بث مباشر للقس الإيطالي التابع لكنيسة سان بيترو وسان بينيديتو دي بولا في منطقة ساليرنو، ظهر لونجو بالعديد من الأشكال الساخرة وهو يعطي العظة اليومية لمتابعيه، بعد قرار إغلاق الكنائس في إيطاليا ضمن الإجراءات الاحترازية لحين الانتهاء من تفشي فيروس كورونا المستجد التي تعاني منها إيطاليا.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو للقس الإيطالي الذي لك يكن يدري أنه يظهر بأشكال مختلفة لمتابعيه حتى كتبت له أحد متابعيه "لقد جعلتنا نضحك" وهو ما رد عليه قائلاً " حتى الضحك أمر جيد"، في إشارة منه لعدم معرفته بتلك الإمكانية التي تقوم بتغير الشكل للأشخاص.

ونقلت العديد من الصحف الاجنبية، البث المباشر الذي بلغ مدته حوالى ٥٠ دقيقة للقس الإيطالي الذي لم يكن يعلم بأن الفلتر مفعل ويتم تغير شكله كل دقيقة.

القس الايطالى ١
القس الايطالى 

 

القس الايطالى في البث
القس الايطالى في البث

 

القس الايطالى
القس الايطالى

وتعيش إيطاليا أزمة صحية كبيرة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" في الكثير من المدن، وتسجيله أرقام اصابات وصلت إلى 74386 حالة. 

وقررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد.

فرضت الحكومة الإيطالية مرسوم جديد خاص بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى.
 
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى، إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.
 
لا يزال فيروس كورونا يراوغ العديد من دول العالم، فتارة تقل أعداد الإصابات في بعض الدول، وتارة أخرى تتزايد بشكل كبير، في الوقت الذى يفشل فيى العالم في وقف حد لانتشار هذا الفيروس.

 


ايطاليا

فيروس كورونا في ايطاليا

كورونا في ايطاليا

قس ايطالى

اخبار ايطاليا

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