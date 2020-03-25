ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 74386 حالة

لا يزال فيروس كورونا يراوغ العديد من دول العالم، فتارة تقل أعداد الإصابات في بعض الدول، وتارة أخرى تتزايد بشكل كبير، في الوقت الذى يفشل فيى العالم في وقف حد لانتشار هذا الفيروس.