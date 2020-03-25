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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 74386 حالة

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:21 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 74386 حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة ايطاليا، اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل البلاد إلى 74386 حالة. 

وفيما قررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد.
 
فرضت الحكومة الإيطالية مرسوم جديد خاص بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى.
 
ناشد أحد شباب الجالية المصرية المقيم بإيطاليا، الشعب المصرى، بأتخاذ كافة الاحتياطات تجاه فيروس كورونا القاتل، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات الحكومة المصرية.
 
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى، إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.
 
لا يزال فيروس كورونا يراوغ العديد من دول العالم، فتارة تقل أعداد الإصابات في بعض الدول، وتارة أخرى تتزايد بشكل كبير، في الوقت الذى يفشل فيى العالم في وقف حد لانتشار هذا الفيروس.

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