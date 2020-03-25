فندق سويسرى يقدم "حجر صحى" 5 نجوم.. الخدمة تشمل اختبار كورونا مقابل 500 دولار

كتبت ريم عبد الحميد

مع استمرار تفشى وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم، توقفت صناعة الضيافة تماما، فقللت شركات الطيران رحلاتها الجوية بشكل كبير، وتطلب الحكومات من المواطنين البقاء فى منازلهم، ولتأمين حجوازتها فى هذا المناخ غير المسبوق أصبح بعض أصحاب الفنادق مبدعين.

وأطلقت لشركة الضيافة السويسرية الراقية لو بيجو، التى تمتلك فنادق فاخرة وشقق توفر لها الخدمات جزئيا، خدمة كوفيد 19، وهى إقامة خاصة مثل اختبار فيروس كورونا داخل الغرف وزيارات الأطباء ورعاية تمريض على مدار الساعة.



الفندق غير نشاطه لمواكبة احتياجات الأثرياء فى ظل انتشار كورونا

ويقول إلكسندر هوبنز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة لو بيجو لإدارة الفنادق والمنتجعات، والتى تدير عقارات فى بازل وجنيف وزيورج ومدن أخرى حول سويسرا إنه لاحظ منذ بداية مارس انخفاض الإيرادات بشكل كبير، ففكر فى حل سريع.

ومع انتشار كوفيد 19، بدأ لو بيجو فى تسويق حجر صحى يساعد على رفع المعنويات يشمل تسجيل دخول بشكل تلقائى بحيث لا يضطر الضيوف غلى التفاعل مع الغرباء، والخدمات الطبية داخل الفرق تقدمها شركة دابل تشيك الخاصة للرعاية الصحية فى سويسرا.



حجر صحي فاخر

ويمكن أن يشمل العلاج داخل الغرف حسب الطلب، اختبار كورونا متاح مقابل 500 دولار، فحص مرتين يوميا من التمريض مقابل 1800 دولار، ورعاية صحية على مدار الساعة مقابل 4800 دولار. ولا تزال الشركة تقدم خدمات توصيل الطعام وخدمة الطاهى الشخصى، إلا أنها قللت من خدمات التنظيف، وفقط تطهير الغرق قبل وبعد دخول العملاء.

وقامت الشركة بترويج عروضها الجديدة عبر فيس بوك وشهدت ارتفاع فى الطلب عليها بشكل ثابت.

وقال المسئولون عن الشركة إنهم فى البداية تلقوا طلبين فى اليوم، والآن زاد الطلب إلى أربعة وخمسة وستىة فى اليوم، وكانوا قد بدأ قبل أسبوع أو 10 ايام فقط.