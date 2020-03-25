اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" فى رام الله والقدس

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:50 ص
فلسطين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" فى رام الله والقدس كورونا
كتب ــ أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه جرى تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، مضيفا ان العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، خلال الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 مصابا تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

 

 

 

 


فسطين

اخبار فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

المصابون بكورونا

الحكومه الفلسطينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جريدة صوت الأزهر تحجب نسختها الورقية مؤقتا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:38 ص

قرارات استثنائية من اتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:34 ص

مجموعة الـ20 يعقدون غدا قمة استثنائية حول أزمة كورونا برئاسة ملك السعودية

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:30 ص

شباب على خط مواجهة كورونا.. مبادرات جديدة للتصدى للفيروس بالبحيرة.. "سلامتك قبل مرتبك" مبادرة لمنع الزحام أمام ماكينات الصرف.. وتوزيع مطهرات على ربات المنازل بكفر الدوار.. وتعقيم المبانى الحكومية بأبو المطامير

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:30 ص

بعد موافقة FDA..ما هو العلاج ببلازما المتعافين لمصابى كورونا وهل سيكون بديلا للقاح

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:29 ص

إيران تكشف عن معلومات جديدة حول مصدر انتشار فيروس "كورونا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة