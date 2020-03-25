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فلسطين تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة ستينية من القدس

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:39 م
فلسطين تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة ستينية من القدس كورونا - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، وفاة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة.

 

كان المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد أكد مساء الثلاثاء، أنه جرى تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، مضيفا ان العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا.

 

ولفت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، خلال الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 مصابا تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

 

 

 

 


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