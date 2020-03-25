اليوم السابع
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فشل الكلى وتراكم سوائل فى الرئة.. تعرف على أبرز مضاعفات فيروس هانتا الصحية

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:00 م
فشل الكلى وتراكم سوائل فى الرئة.. تعرف على أبرز مضاعفات فيروس هانتا الصحية فيروس هانتا
فاطمة ياسر

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نشرت أمس جريدة "economictimes"،  أنه توفى رجل من مقاطعة ووهان الصينية من فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام،  ذاهبا لمقاطعة شاندونج الصينية، وجاء ذلك الخبر في ظل انتشار وباء فيروس كورونا التاجي، مما تسبب في إثارة الرعب والخوف في العالم.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أبرز المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بفيروس هانتا وفقا لموقع  " mayoclinic".

أوضح التقرير، أن فيروس هانتا يصاب به الشخص نتيجة لتلامسه  لبراز أو بوب أو لعاب القوارض، ولذا يجب تنظيف الأسطح جيدا، والتأكد من غلق جميع الأماكن المتواجد بها القوارض.

وأضاف التقرير، أن فيروس هانتا تكون الأماكن الريفية هي الأكثر عرضة للإصابة به بسبب تواجد القوارض بها بكثرة.

وأكد التقرير، أن فيروس هانتا يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية علي جسم الإنسان، ومنها:

-تراكم السوائل داخل الرئة، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرة الشخص علي التقاط أنفاسه، ويجب الذهاب فورا للمستشفي لوجعه علي أجهزة التنفس الصناعي وسحب السوائل المتواجد داخل الرئة.

-وأوضح التقرير، أنه من مضاعفات فيروس هانتا أيضا التعرض لمشاكل في الكلي قد تصل إلي الفشل الكلوي، ولذا يجب الذهاب للمستشفي فور الشعور بالأعراض الخاصة بفيروس هانتا.

-التعرض لانخفاض شديد في ضغط الدم،  وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض للوفاة نتيجة لهبوط الدورة الدموية في الجسم.

-تعرض القلب للتدهور والفشل في حالة عدم الإلحاق بالشخص وأخذ علاج فيروس هانتا الداعم.

 


فيروس هانتا

اعراض فيروس هانتا

تعرف علي مضاعفات فيروس هانتا

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