اليوم السابع
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غرفة دبى تتيح خدماتها عبر القنوات الرقمية

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:07 م
غرفة دبى تتيح خدماتها عبر القنوات الرقمية غرفة تجارة وصناعة دبى - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبى، عن إغلاق مركز إسعاد المتعاملين فى المبنى الرئيسى، وجميع الفروع التابعة لها فى الإمارة، ابتداءً من غدٍ وذلك مع تحولها إلى الخدمات الذكية وتوفيرها لشريحة واسعة من هذه الخدمات فى مختلف قنواتها الإلكترونية والذكية.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، بالإضافة إلى مركز إسعاد المتعاملين فى المقر الرئيسى بديرة سيتم إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين فى كل من "فرع جبل علي"، و "مكتب المنطقة الحرة بمطار دبى الدولي"، و "مكتب العوير- الميناء الجاف" التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبى، وذلك فى إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس الكورونا المستجد .
 
ودعت الغرفة متعامليها إلى الاستفادة من منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التى تغطى كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال والتى تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية.
 
وتوفر الغرفة خدماتها المتكاملة عبر قنوات مختلفة لإثراء تجربة المتعامل تشمل التطبيقات الذكية والموقع الإلكترونى بالإضافة إلى الأكشاك الذكية المنتشرة فى أنحاء إمارة دبى مما يؤكد التزامها بتعزيز تحول مجتمع أعمالها إلى مجتمع ذكى ومتطور.
 
وتشمل الخدمات الذكية، التى توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبى للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتمانى وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.
 
وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية، التى توفرها الغرفة فى خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التى تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ فى حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.
 
وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.
 

الامارات

غرفه دبى

التجاره و الصناعه الاماراتيه

الخدمات الالكترونيه

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