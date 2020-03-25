عمومية سوق دبى المالى تقر توزيع 200 مليون درهم أرباحا للمساهمين

كتب هانى الحوتى

أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبى المالي، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

ومكنت الشركة مساهميها من المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية عن بُعد والتصويت الالكترونى على قراراتها من خلال صفحة الخدمات الالكترونية للمستثمرين على الموقع الشبكى للسوق وتطبيقات الهواتف الذكية.

وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 200 مليون درهم كأرباح نقدية عن العام 2019 بنسبة 2.5% من رأس المال.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة، ويضم كل من: عيسى عبد الفتاح كاظم، راشد حمد الشامسي، محمد حميد المري، مصبح محمد القيزي، على راشد المزروعي، عادل عبد الله الفهيم، وموزة سعيد المري.

كما تم خلال الاجتماع تعيين شركة برايس ووتر هاوس لتدقيق حسابات السنة المالية 2020، وتحديد أتعابهم، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.

ووافق المساهمون على قرارين خاصين أولهما بشأن الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة)، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها، أما القرار الخاص الثانى فيتعلق بالموافقة على تعديل مجموعة من مواد النظام الأساسى للشركة ومنها على سبيل المثال إضافة الرسائل النصية القصيرة SMS إلى الوسائل المتبعة لإخطار المساهمين باجتماعات الجمعية العمومية.

وأعاد المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2020. ووفق تقرير "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية"، فقد تم حساب زكاة الأسهم للعام 2019 وفقاً لطريقة صافى الموجودات الزكوية عند 8.4 درهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة المساهمين إلى إخراج الزكاة المستحقة عن مساهماتهم وفقاً لذلك.

كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة ضمن عمليات الشركة، وكذلك ما تستحقه من دخل مماثل يخص بورصة "ناسداك دبي"، حيث وصل إجمالى هذا الدخل خلال عامى 2018 و2019 إلى 47.3 مليون درهم، أو ما يعادل 5.91 درهم لكل ألف سهم، ووجهت الهيئة المساهمين إلى صرفها فى أوجه البر والخير.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سوق دبى المالى حققت أرباحاً صافية قدرها 120.6 مليون درهم مقابل 125.5 مليون درهم فى العام 2018، بانخفاض نسبته 4%، وبلغ إجمالى الإيرادات 315.8 مليون درهم خلال العام 2019، مقابل 324.7 مليون درهم فى العام 2018. وتوزعت الإيرادات بواقع 177 مليون درهم من العمليات التشغيلية و138.8 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.