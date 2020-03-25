اليوم السابع
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عمدة مدينة إيطالية يعنف مواطنين يرفضون المكوث فى منازلهم.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:29 م
عمدة مدينة إيطالية يعنف مواطنين يرفضون المكوث فى منازلهم.. فيديو عمدة مدينة إيطالية يعنف مواطنين
كتب محمد شعلان

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أجرى عمدة مدينة باري جنوب إيطاليا جولة مفاجئة في شوارع المدينة، ففوجئ بمواطنين ولكن بأعداد قليلة يتجولون في شوارع المدينة رغم قرارات حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا، فوجه عمدة مدينة باري الإيطالية عبارات غاضبة للمواطنين الذين يرفضون الامتثال لقواعد الإغلاق، كما داعب بعضهم بعبارات ساخرة لتخفيف حدة الأجواء فقال لشاب قابله في طريقه: ""اذهب وألعب مع PlayStation الخاص بك في المنزل".

وعلى جانب آخر، قررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، اليوم الأربعاء، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد.

عمدة مدينة ايطالية يعنف مواطنين
عمدة مدينة إيطالية يعنف مواطنين

 

وكانت قد فرضت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا خاصا بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للأشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى المنزلى الإلزامى، فى ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 6820 حالة وفاة و69176 مصابا.

 

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية، إلى أن المرسوم يرى في انتهاك الحجر الصحي المنزلي، المطبق على الحالات الايجابية لـ كوفيد 19، ولكن بدون أعراض، جريمة ضد الصحة العامة تتسبب في انتشار الوباء".

 

وكان رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبي كونتي قد أكد خلال مؤتمر صحفي، أن المرسوم يتضمن غرامات تتراوح ما بين 400 -3000 يورو على الذين يخرقون القيود التي فرضتها حكومته على حركة المواطنين.

 

كما شدد رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبي كونتي ، على أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد من الممكن أن يستمر حتى 31 يوليو القادم ، لا يعني أن التدابير التقييدية ستمتد حتى ذلك التاريخ، وقال: "نحن مستعدون في أي لحظة، ونأمل فى القريب العاجل، أن تخفف قبضة الإجراءات التقييدية ونتمكن من تجاوزها ".


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