عمدة مدينة إيطالية يعنف مواطنين يرفضون المكوث فى منازلهم.. فيديو

أجرى عمدة مدينة باري جنوب إيطاليا جولة مفاجئة في شوارع المدينة، ففوجئ بمواطنين ولكن بأعداد قليلة يتجولون في شوارع المدينة رغم قرارات حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا، فوجه عمدة مدينة باري الإيطالية عبارات غاضبة للمواطنين الذين يرفضون الامتثال لقواعد الإغلاق، كما داعب بعضهم بعبارات ساخرة لتخفيف حدة الأجواء فقال لشاب قابله في طريقه: ""اذهب وألعب مع PlayStation الخاص بك في المنزل".

"Go and play with your PlayStation at home."



The mayor of the southern Italian city of Bari angrily confronted citizens who refuse to obey lockdown rules. https://t.co/uoFvq96Ik3 pic.twitter.com/53zmzjWHRD