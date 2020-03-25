اليوم السابع
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ضبط 7 أشخاص متهمين بقتل ربة منزل وإصابة اثنين فى مشاجرة بقنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:04 م
ضبط 7 أشخاص متهمين بقتل ربة منزل وإصابة اثنين فى مشاجرة بقنا جثه - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 7 متهمين بقتل ربة منزل وإصابة اثنين فى مشاجرة بين عائلتين بدشنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا اخطاراً بنشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بالشوم بقرية فاو غرب بدشنا، وتبين نشوب مشاجرة بين أبناء العمومة من بقرية فاو غرب بدشنا بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال مما أسفر عن مصرع ربة منزل "حسنية.م" 50 سنه وإصابة "على.ع.إ" 38 سنه و"محمود.ع.م" 22سنة.

كما أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص في تاندة بنجع الحي، بقرية الأشراف الشرقية بمدينة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة محمد إسماعيل أحمد، 48عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و محمود مبارك محمد، 20 عامًا،كدمات متفرقة بالجسم وعبدالله حسن محمد، 14 عامًا،  سحجات متفرقة وكدمات،  ومحمود محمد أحمد، 17 عامًا،  اشتباه ارتجاج بالمخ مع كدمات وسحجات متفرقة،محمود عبدالفتاح عرابى، 48عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتاندة في الأشراف القبلية، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وتم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


فى سياق أخر قررت نيابة مركز قنا، استخراج جثة كلب وتشريحها، لبيان سبب الوفاة، بعد أن اتهمت سيدة جيرانها بقتل الكلب لخلافات الجبرة.

كانت سيدة مُسنة تدعى م.ح اتهمت أحد جيرانها بقتل كلبها انتقامًا منها بسبب خلافات على الجيرة بينهما بمركز قنا، وأنها فوجئت بوفاة الكلب بعد شعورة بحالة إعياء، واتهمت جيرانها بوضع سُم للكلب.

وكان اللواء شريف علدالحميد،  مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قنا، بقيام مسنة مقيمة بقرية كلاحين بتقديم بلاغ لمركز الشرطة تتهم فيه، أحد جيرانها بقتل كلبها، بسبب خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وأوضحت المسنة مالكة الكلب خلال المحضر، أن كلبها يعيش معها منذ فترة كبيرة وهي تعيش بمفردها، ويقوم بحراستها، بشكل مستمر، وقام أحد جيرانها بقتله، بسبب خلافات بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت استخراج جثة الكلب بعد دفنه وتشريحها، لكشف ملابسات الواقعة وسبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، تحت اشراف اللواءمحمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، محام وعامل، بتهمة التعاطي والاتجار في الشابوالمخدر.



 

 


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