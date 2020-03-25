ضبط 12 متهما بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 818 هاربا من أحكام بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

تم ضبط 12 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم ، 8 قطع سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (9) كيلو جرام، تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة ، عن تحرير 225 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور ، تحرير 37 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة ، والتصالح الفورى فى 42 مخالفة ، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش ، وتحرير 75 مخالفة متنوعة ، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

كما تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة كمين أبوسمبل - دائرة قسم أول أسوان، وتم ضبط سائق لتعاطية مخدر الحشيش والبانجو .

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية ، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان ، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان ، تضمنت الجهود ضبط 818 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 165 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 36 هارب من جنح الحبس المستأنف، وضبط 421 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 192 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وضبط محكوم عليه فى قضايا أحكام جنايات ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 9 قضايا تموينية ، و (3) قضايا مخالفات المخابز البلدية ، و 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار 2 قضايا عدم حمل شهادة صحية .

كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمقاهى والأندية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملات عن تشميع عدد من المقاهى والمولات التجارية المخالفة.

وكان مركز شرطة كوم أمبو، برئاسة العميد محمود مرعى مأمور المركز المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، ترأسا حملة لمتابعة التزام المحال والمقاهى والمولات التجارية بقرار الغلق ليلا، وأسفرت نتائج الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهى والمحال المخالفة للقرار، وتغريمهم مبالغ مالية نتيجة مخالفة القرار.