اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 12 متهما بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 818 هاربا من أحكام بأسوان

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:04 ص
ضبط 12 متهما بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 818 هاربا من أحكام بأسوان اسلحة نارية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

تم ضبط 12 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم ، 8 قطع سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (9) كيلو جرام، تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة ، عن تحرير 225 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور ،  تحرير 37 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة ، والتصالح الفورى فى 42 مخالفة ، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش ، وتحرير 75 مخالفة متنوعة ، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

كما تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة كمين أبوسمبل - دائرة قسم أول أسوان، وتم ضبط سائق لتعاطية مخدر الحشيش والبانجو .

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية  ، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان ، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان ، تضمنت الجهود ضبط 818 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 165 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 36 هارب من جنح الحبس المستأنف، وضبط 421 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 192 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وضبط محكوم عليه فى قضايا أحكام جنايات ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 9 قضايا تموينية ،  و (3) قضايا مخالفات المخابز البلدية ،  و 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار 2 قضايا عدم حمل شهادة صحية .

كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمقاهى والأندية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملات عن تشميع عدد من المقاهى والمولات التجارية المخالفة.

وكان مركز شرطة كوم أمبو، برئاسة العميد محمود مرعى مأمور المركز المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، ترأسا حملة لمتابعة التزام المحال والمقاهى والمولات التجارية بقرار الغلق ليلا، وأسفرت نتائج الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهى والمحال المخالفة للقرار، وتغريمهم مبالغ مالية نتيجة مخالفة القرار.


اسوان

مديرية امن اسوا

ضبط اسلحة نارية

حشيش

مواد مخدرة

حملة امنية باسوان

ضبط مخالفات مرورية باسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط أسلحة وتنفيذ 1471 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

الأحد، 22 مارس 2020 01:55 م

ضبط أسلحة نارية ومخدرات وهاربين من أحكام فى مداهمات أمنية بالمحافظات

الأحد، 29 ديسمبر 2019 01:10 م

موجز الحوادث.. ضبط أسلحة نارية وذخيرة وهاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية خلال 24 ساعة

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 06:49 م

ضبط أسلحة نارية وذخيرة وهاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية خلال 24 ساعة

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 02:47 م

ضبط أسلحة ومخدرات وتحرير 1860 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 02:06 م

ضبط أسلحة وذخيرة بدون ترخيص بحوزة 13 متهما بالجيزة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 09:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة