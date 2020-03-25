ضبط ماسكات طبية وكحول وأدوية مهربة فى حملة على الصيدليات بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، حملة مكبرة على الصيدليات بمدن ومراكز المحافظة، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على أماكن تداول المطهرات والكمامات بالمؤسسات الصيدلة ومواجهة جشع التجار.



قاد الحملة الدكتور خالد اصيل مدير الإدارة العامة للصيدلة، وتم المرور على 58 صيدلية عامة بنطاق المحافظة، وأسفر التفتيش عن ضبط 650 ماسك طبى و261 زجاجة مطهر كحول إيثلى، و850 جوانتى طبى لم يتم طرحها للبيع، كما جرى تحريز أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل 2صيدلية و تحريز مستحضرات تجميل بدون فواتير فى 4 صيدليات، كما تم ضبط أدوية بدون فواتير ومجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع.



وكانت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 800 لتر كحول مغشوش ومسرطن معبأ داخل براميل قبل تجهيزه وبيعه للجمهور بقصد تحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق، مستغلين الإقبال الكبير على شراء المطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه بتشديد الرقابة على تداول المطهرات والكمامات بالأسواق، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.



ووردت معلومات للمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيره من الكحول المغشوش والمسرطن لبيعه للمواطنين على انه كحول مطهر محققا أرباحا طائلة، وتم إعداد حمله مكبرة استهدفت المذكور اسفرت عن ضبط 800 لتر كحول مسرطن، و350 كمامة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 9275 جنح قسم أول طنطا، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما تم ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات طبية بمدينة طنطا، قبل بيعهم للجمهور، مستغلين حاجة المواطنين للكمامات وقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر.