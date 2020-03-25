ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر فى الوادى الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ حملات تفتيش مكبرة على الصيدليات، بناءا على توجيهات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور إسلام عمر بنشدي مدير إدارة التفتيش الصيدلي والتراخيص، في إطار دورها الرقابي علي سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية.

وقام مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، يرافقه لجنة من الادارة رفقة النقيب محمود جمال بمباحث التموين بالمرور المفاجئ علي الصيدليات العامة بمدينة الخارجة.

وأسفر التفتيش عن ضبط أدويه منتهيه الصلاحية وأدوية مجهولة المصدر غير مرخصة بوزارة الصحة ومستحضرات مجهولة المصدر ومستحضرات طبية بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة كما جرى بط عبوات فارغة ومجهزة للتعبئة بدون موافقات وتم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الخارجة لعرضها علي النيابه العامه لاتخاذ اللازم .

وقال محروس فى بيان له أنه جرى التوجيه بتكثيف حملات التفتيش الصيدلي والتأكد من الإلتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بكافة فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التي تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على اسطوانات لتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم

كما جرى التوجيه بتنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبي على كيفية التعامل معها بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد علي الشائعات.

وتم التوجيه أيضا بتشكيل لجان للمرور علي الفنادق والشركات والمطارات للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية وإجراءات التعقيم والفحص