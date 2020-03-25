اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر فى الوادى الجديد

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:05 م
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر فى الوادى الجديد جانب من المضبوطات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ حملات تفتيش مكبرة على الصيدليات، بناءا على توجيهات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور إسلام عمر بنشدي مدير إدارة التفتيش الصيدلي والتراخيص، في إطار دورها الرقابي علي سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية.
 
وقام مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، يرافقه لجنة من الادارة رفقة النقيب محمود جمال بمباحث التموين بالمرور المفاجئ علي الصيدليات العامة بمدينة الخارجة.
 
وأسفر التفتيش عن ضبط أدويه منتهيه الصلاحية وأدوية مجهولة المصدر غير مرخصة بوزارة الصحة ومستحضرات مجهولة المصدر ومستحضرات طبية بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة كما جرى بط عبوات فارغة ومجهزة للتعبئة بدون موافقات وتم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الخارجة لعرضها علي النيابه العامه لاتخاذ اللازم .

وقال محروس فى بيان له أنه جرى التوجيه بتكثيف حملات التفتيش الصيدلي والتأكد من الإلتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بكافة فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التي تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على اسطوانات لتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم

 

كما جرى التوجيه بتنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبي على كيفية التعامل معها بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد علي الشائعات.

 

وتم التوجيه أيضا بتشكيل لجان للمرور علي الفنادق والشركات والمطارات للتأكد من الإلتزام  بالإشتراطات الصحية وإجراءات التعقيم والفحص

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

صحة الوادى الجديد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الوادى الجديد مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:55 ص

اثنان من أهالى قرية الراشدة بالوادى الجديد يقومون بتعقيم القرية ضد كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:30 ص

"كابينة أمان" لإجراء تحاليل فيروس كورونا فى الوادى الجديد بدلا من المعامل

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:21 ص

«تطبيقا للقانون» غلق الأسواق وحظر تجمعات الباعة فى محافظات مصر لمكافحة كورونا..حملات مكثفة لضبط المخالفين فى الإسكندرية..ومنع إقامة «سوق التلات» فى الأقصر والشرقية والمنيا والقليوبية وغلق المعارض بالوادى الجديد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:30 م

وصول 20 ألف لتر مواد مطهرة لاستخدامها في تعقيم المنشآت بالوادي الجديد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة