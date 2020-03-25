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صور.. مجلس جامعة مطروح يجتمع عبر الفيديو كونفرانس لدراسة مشكلات الطلاب

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:02 م
صور.. مجلس جامعة مطروح يجتمع عبر الفيديو كونفرانس لدراسة مشكلات الطلاب جانب من الاجتماع
مطروح - حسن مشالي

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عقد مجلس جامعة مطروح، جلسته العشرين، اليوم الأربعاء، عن بُعد بتقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ومشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، لدراسة المشكلات التي تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد".

ورحب رئيس الجامعة، في بداية الجلسة، بمحافظ مطروح، ووجه له الشكر، على دعمه الدائم لجامعة مطروح، مؤكدًا على مساندة الجامعة، لكافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة هذا الفيروس المستجد.

وأكد محافظ مطروح، استعداد المحافظة، لتقديم كافة سبل الدعم للجامعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مشيدًا بدور الجامعة في توعية طلابها بمقتضيات المرحلة الحالية، كما تم التنبيه على كافة الجهات الطبية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بضرورة التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لدراسة المشكلات التي تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد"، وعقد اجتماعات دورية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية عن بُعد، ورفع المقررات الدراسية إلكترونيًا وفقًا للجدول الدراسي، والرد على جميع استفسارات الطلاب، مشيرًا لاستمرار حملات النظافة والتطهير بمختلف كليات الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الهدف خلال هذه المرحلة، هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي والمجتمع بأكمله، مع الاهتمام البالغ بتوصيل الخدمة التعليمية والمحاضرات عبر المنصات التعليمية المعتمدة، خلال فترة تعليق الدراسة، والجامعة في حالة استعداد لمواكبة التطورات.

كما تم التأكيد على عمداء الكليات ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والالتزام بالعدد الضروري لسير العملية التعليمية.

ووافق مجلس جامعة مطروح، على منح طالبة درجة الماجستير، في التربية للطفولة المبكرة، قسم العلوم التربوية، بنظام الساعات المعتمدة كما وافق المجلس على تعيين أستاذ مساعد تخصص علم نفس تربوي بكلية التربية.

 
اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس (1)
اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس 

 

اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس (2)
اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس 

 

اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس (3)
اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس

 

اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس (4)
اجتماع مجلس جامعة مطروح عن بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس

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