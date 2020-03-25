صور.. كيف يتعامل رئيس مدينة إسنا والنواب مع تجمعات المواطنين فى الشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إجتماع بحضور نواب المركز ورؤساء القرى، ومدير الإدارة الصحية ومدير الإدارة الزراعية ومدير الإدارة البيطرية ومدير إدارة التموين ومدير المواقف وقيادات مركز شرطة إسنا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بمواصلة العمل لخدمة المواطنين ومكافحة أية تجمعات بالمدن والقرى.

وخلال الإجتماع تمت مناقشة ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بدأ من اليوم، وأبرزها حظر إنتقال المواطنين أو التحرك على جميع الطرق من 7م حتى 6 ص لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 7م حتى 6 ص، وتُغلق ابتداءً من 5م حتى 6 ص أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

كما تمت مناقشة تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس، وإستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.

وشدد محمد سيد سليمان على إلتزام الجميع بما جاء في تعليمات مجلس الوزراء وعدم التهاون أو التقصير، مشدداً على رؤساء القرى بمنع المواطنين من إقامة أي أفراح أو حفلات زفاف أو أي تجمعات بشوارع القرى أو المدينة، كما وجه بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بعمل تطهير لجميع المصالح الحكومية والعامة والطرق الرئيسية والميادين داخل المدينة والقرى، موجهاً بأنه في ظل الظروف الحالية لابد أن يكون الجميع على قدر المسئولية حتى نعبر من هذه المحنة.



اجتماع رئيس مدينة إسنا بقيادات المديريات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء



جانب من اجتماع رئيس مدينة إسنا