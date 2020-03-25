صور.. فض 5 أسواق بمدينة قطور فى الغربية لمواجهة فيروس كورونا

الغربية محمد طارق

شن رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على الأسواق الأسبوعية والعشوائية، حيث تم فض 5 أسواق فى القرى، وذلك فى إطار مواجهة التحديات التى تفرضها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

قاد الحملة اللواء محمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور، واللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية، وتم رفع الإشغالات ودخول جميع الباعة بسوق الخضر وعدم الخروج للشارع العام، وأكد رئيس المدينة، على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وإلغاء الشيشة وغلق المقاهى والكافتيريات و على المواطنين التفاعل مع أجهزة الدولة للحفاظ على أنفسهم من وباء فيروس كورونا وأن هذه القرارات لمصلحة وسلامة الجميع.

كما قامت الوحدات المحلية القروية، بشن حملات على الأسواق الأسبوعية بقرى " الشين ، العتوه ، سجين الكوم ، شبرا نباص ، بلتاج " وتم فض جميع الأسواق ونشر الوعى بين المواطنين وكذلك قامت الوحدات بأعمال النظافة والتطهير بشوارع القرى.

وفى سياق متصل أكد طارق رحمى محافظ الغربية البدء اليوم الأربعاء فى تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة موضحا ان تلك الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وادراكهم لأهمية المشاركة الايجابية فى اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات الحظر.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، أن مديرية الطب البيطرى قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة المساجد والكنائس.

وأضاف المحافظ استمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت فى جميع المراكز والقرى. جاء ذلك خلال جولته بطنطا ، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورؤساء أحياء اول وثان طنطا للتأكد من التزام جميع المحلات بقرار الغلق، كما أمر بإخلاء الباعة المتجولين أمام مستشفى الطوارئ الجامعي.



جانب.من للحملة



حملات لفض الأسواق في قطور