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صور.. فض سوق سنتريس بالمنوفية.. وعمدة القرية يناشد الأهالى تجنب الزحام

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:22 ص
صور.. فض سوق سنتريس بالمنوفية.. وعمدة القرية يناشد الأهالى تجنب الزحام جانب من فض السوق
كتب – محمود شاكر

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شنت الوحدة المحلية بقرية سنتريس، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حملة مُكبرة استعانت فيها بالقوات الأمنية ، بإشراف عبد الصمد زهران عمدة سنتريس لفض السوق الأسبوعى بالقرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وجرى فض الباعة من شوارع القرية بعدما افترشوا بضاعتهم قبل السوق الأسبوعية المقررة غدا الخميس، متحايلين على الأجهزة التنفيذية والمحلية ، حيث ترك الباعة السوق بعدما حملوا بضاعاتهم على عربات وسيارات نقل تنفيذًا لقرار منع الأسواق الشعبية والأسبوعية والسويقات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وأكد عمدة سنتريس عبد الصمد زهران، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة  بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مناشدا الأهالى بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

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