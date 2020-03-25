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صور.. شباب منشية النوبة بالطود يطلقون مبادرة لتعقيم قريتهم ضد كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:47 م
صور.. شباب منشية النوبة بالطود يطلقون مبادرة لتعقيم قريتهم ضد كورونا مبادرات شبابية للتطهير والتوعية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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فى مبادرة مميزة من أبناء وشباب محافظة الأقصر، إنطلق شباب منطقة منشية النوبة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى أعمال تطهير وتعقيم قرية منشية النوبة، وذلك ضمن مبادرات شباب الأقصر للتطهير والتعقيم بسواعد وجهود الشباب بمركز ومدينة الطود، لتواصل حملاتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 لليوم الرابع على التوالي، ضمن خطة الدولة الشامله لحماية المواطنين في أية تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد.

وقام شباب منشية النوبة بالحملة للتطهير والتعقيم، حيث إستهدفت الحملة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بنجوع "السكراب والأنصار والسنبلاب والشوشاب والغربياب" ومراكز الشباب والمنشآت الحكومية بالقرية، كما شارك شباب المهيدات بقرية العديسات قبلى بالتنسيق مع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بحملة تطهير وتعقيم، إستهدفت أيضاً الشوارع الرئيسية والفرعية والمشايخ والنواحي بالقرية، كما واصلت جمعية الشباب للتنميه الشاملة بالطود بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود حملاتها للتطهير والتعقيم بنجوع مكى ونجع الوحده والشيخ على ونجع علوان وبعض من الشوارع الفرعيه بالمهيدات.

ومن ناحيه أخرى إستكملت الجمعية الإسلامية الخيرية بنجع الدار، مبادرتها للحملات التوعوية الطبية من خلال طلاب كليات الصيدلة والطب البيطري من مركز الطود بالتنسيق مع إدارة الطود الصحية، حيث إستهدفت منطقة النجوع والعزب بالمركز للأماكن العامة لتوعية المواطنين عن مخاطر فيروس كورونا وكيفية التطهير .

وفى نفس السياق قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع الوحده المحلية لقرية العديسات بحري وبمشاركة المجتمع المدني بشباب من جمعية شباب الطود للتنمية الشاملة، بحملة تطهير وتعقيم بقرية العديسات بحري، وإستهدفت الحمله عدد من الطرق والشوارع الرئيسيه بقرية العديسات بحري، وأماكن إنتظار الركاب وأماكن ماكينات الصرف الآلي (A.T.M) ، والمحلات، ومحطات السكك الحديديه بمركز الطود من خلال فرق التطهير والتعقيم والأماكن العامة الأكثر إقبالاً من المواطنين، كما شاركت الجمعيه الإسلامية الخيرية بنجع الدار بعمل مبادرة حملة توعوية طبية من خلال طلاب كليات الصيدلة والطب البيطري من مركز الطود بالتنسيق مع إدارة الطود الصحية، واستهدفت الحملة أماكن التجمعات بالقرية لتوعية المواطنين عن مخاطر فيروس كورونا، وكيفية التطهير.

1 شباب منشية النوبة بالطود يطلقون مبادرة لتعقيم قريتهم
 شباب منشية النوبة بالطود يطلقون مبادرة لتعقيم قريتهم

 

2 طلاب كليات الصيدلة والطب البيطري يقومون بتوعية المواطنين
 طلاب كليات الصيدلة والطب البيطري يقومون بتوعية المواطنين

 

جانب من أعمال التطهير لشباب منشية النوبة
جانب من أعمال التطهير لشباب منشية النوبة

 

حملات التطهير والتعقيم بالطود
حملات التطهير والتعقيم بالطود

 

حملات التعقيم والتطهير بمدينة الطود
حملات التعقيم والتطهير بمدينة الطود

 


الاقصر

حملات تطهير بالاقصر

مدينة الطود

شباب منشية النوبة يعقمون قريتهم

دعم اهالى الطود

حملات توعية لاهالى الطود

مكافحة فيروس كورونا

فيروس كورونا

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