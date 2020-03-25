صور.. حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الأربعاء، فى بيان لها، أنها نفذت اليوم حملة تعقيم وتطهير ديوان عام مديرية التربية والتعليم.

وأوضح البيان، أنه تم توفير المطهرات والأدوات اللازمة للنظافة والتعقيم مع تأكيد عملية التطهير بشكل دورى مع التشديد على الموظفين بضرورة اتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة وما تقدمه فى توعية للجميع حفاظا على صحتهم وأهمية اتباع تعليمات مجلس الوزراء بعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواحهم وذويهم .

وكان مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء أطلق حملة تعقيم شوارع المدينة والأحياء بمشاركة مختلف الجهات الحكومية وأهالى المدينة.

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، إن الحملة هى مبادرة يشارك فيها الجميع من جهات ومسئولين رسميين ورموز العمل الأهلى، وبدأت بتعقيم وتطهير شوارع المدينة الرئيسية ولا تزال متواصلة حتى الانتهاء من تعقيم مختلف أنحاء المدينة.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن فريقًا طبيًا متخصص انتهى من تعقيم 4 مدارس بنطاق مدينة الشيخ زويد.

وأوضح البيان أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسلامة سلمان مدير عام الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء مدير وحدة الملاريا، واصل الفريق الطبى بالإدارة حملة تطهير وتعقيم المدارس، وذلك فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم مدارس أبو طويلة وأبو زرعى والعكور والمعنية.

كما أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء



حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء