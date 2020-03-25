صور.. الوحدات المحلية فى المنيا تفض التجمعات بالأسواق لمواجهة "كورونا"

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا المختلفة، حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وباستخدام معدات الوحدات المحلية فى فض الأسواق، ففى سمالوط واصلت الوحدات المحلية بقرى سمالوط جهودها لمنع التجمعات وإقامة الأسواق ، حيث تواجد عصام معبد رئيس قرية شوشة بالطيبة ومنع إقامة السوق، كما قام هاني الخولي رئيس قرية قلوصنا بفض السوق بقريتى قلوصنا ودفش .

على جانب آخر فقد تم رش مبنى الوحدة المحلية بسمالوط بالمطهرات من خلال المشاركات الأهلية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة كل من عماد حسن وعامر محمد نواب رئيس المركز وبحضور محمد عطية سكرتير عام المركز واحربي العمدة المشرف العام على الأحياء بالتعاون مع رجال الشرطة بقيادة اللواء هشام حسن مساعد مدير الأمن والعميد محمد خيرى مأمور مركز سمالوط شرق حيث تم المرور على كافة المحال التجارية بجميع مناطق سمالوط للتأكد من الالتزام بقرار الغلق فى الموعد المحدد .

وفى أبو قرقاص تفقد العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، البدء فى أعمال رصف شارع بور سعيد بمدينة أبو قرقاص .

كما كلف إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بإزالة أى إشغالات تعوق أعمال الرصف بالطريق .

وتجرى أعمال الرصف تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة أبو قرقاص.

وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق.

كما كلف بإزالة النافورة القديمة والتى تقع أمام مستشفى أبو قرقاص العام وعمل بدلا منها ساحة انتظار للسيارات للحد من الازدحام المرورى بشارع بور سعيد.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومركز ومدينة بنى مزار عن طريق إدارة الازالات والاشغالات بغلق سوق المواشى بطريق ابوحرب وسوق كوبرى ابوالليل وسوق صندفا وسوق القيس وسوق الحرية ونزلة الدليل بمدينة بنى مزار حفاظا على ارواح المواطنين كما تم تنفيذ حملة مكبره لمتابعة تنفيذ القرار ومصادرة المخالفين.

وفى ملوى وصلت الوحدة المحلية لمركز ملوى، تنفيذ قرارات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بإلغاء الأسواق الجماعية ومتابعة أماكن التجمعات وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث فضت الوحدة المحلية لمركز ملوى سوق الأربعاء بحى شمال وحى غرب وحى شرق مدينة ملوى.

وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل شن الحملات الرقابية على المخابز البلدية وعلى الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي يحتاج اليها المواطنين بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 مخالفة تموينية منها 26 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج – عدم وجود سجلات – قضايا اخري متنوعة) و 19 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين ( عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – محلات تجارية بدون شهادات صحية ) .

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ قرارات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بإلغاء الأسواق الجماعية ومتابعة أماكن التجمعات وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث فضت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس السوق الدائم بشارع الجمهورية، كما تم فض التجهيزات للسوق الأسبوعي المعتاد اقامته يوم الخميس من كل أسبوع ، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة بديرمواس .

كما تابعت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ قرارات إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من السابعة مساء حي السادسة صباحا .واكدت الوحدة المحلية على التزام المحلات والتفاعل الايجابي من المواطنين لمجابهة كورونا .



الوحدات المحلية بالمنيا تفض التجمعات فى الاسواق



الوحدات المحلية بالمنيا تفض التجمعات فى الاسواق



الوحدات المحلية بالمنيا تفض التجمعات فى الاسواق



الوحدات المحلية بالمنيا تفض التجمعات فى الاسواق



الوحدة المحلية بديرمواس تفض السوق الدائم بشارع الجمهورية



الوحدة المحلية بديرمواس تفض السوق الدائم بشارع الجمهورية



الوحدة المحلية بديرمواس تفض السوق الدائم بشارع الجمهورية