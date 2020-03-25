صور.. اضبط مخالفة.. تكدس المئات أمام البنوك بالزقازيق رغم التحذير من كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مقار البنوك وأماكن تواجد ماكينات الصراف الآلى، طوابير امتدت لعشرات الأمطار وتكدس وأزدحام من قبل المواطنين، الذين حضروا لاستلام رواتبهم وإنهاء معاملات مالية قبل تطبيق قرارات حكومية بتوقيف العمل وحظر تجوال المواطنين .

وتوافد على مقر بنك مصر فرع الزقازيق، مئات المواطنين على المقر لإنهاء معاملات مالية ، وكذا أفرع البنك الأهلى والبنوك الخاصة الأخرى.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن عن حزمة القرارات الهامة المتخذة للمرحلة الثالثة من الإجراءات الاحترازية لمجابة والحد من انتشار فيروس كورونا، والتى إتخذها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعلن عنها فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل ، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ قرارات دولة رئيس الوزراء وملتزمة بتطببق كافة بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية، وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء.

ناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين على مستوى المحافظة تطبيق والالتزام بكافة القرارات الاستباقية التى تتخذها الحكومة المصرية، والتى من شأنها تقليل فرص الإصابه وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتنفيذ جميع القرارات التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وتطبيقها بكل قوة وحزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين لذلك.



تكدس المواطنين أمام ماكينات صرف بنك مصر بالزقازيق



تكدس المواطنين أمام ماكينات صرف بنك مصر بالزقازيق



تكدس المواطنين أمام ماكينات صرف بنك مصر بالزقازيق



تكدس المواطنين أمام ماكينات صرف بنك مصر بالزقازيق