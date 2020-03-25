صور.. إزالات فورية فى المهد لـ5 حالات أبنية مخالفة بأخميم وحى شرق سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 5 حالات لمخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة أخميم، وحى شرق سوهاج، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخري.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه نفذت إزالة فى المهد لبناء مخالف على الأرض الزراعية بنجع العسال على مساحة 100 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال عاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج إنه تم إزالة شدة خشبية لعقار مخالف بشارع الحلبي، كما تم إزالة 4 أعمدة خرسانية فى عقار مخالف بمنطقة سيتي، مشيرا إلى إزالة 5 أعمدة خرسانية فى ساعة متأخرة من الليل بذات المنطقة، وإزالة فى المهد لأعمدة خرسانية فى عقار مخالف بشارع 19 .

وفى وقت سابق أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية فى المهد لـ 53 حالة تعدى وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخري.

وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة جرجا أزال 15 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة "حماية النيل" بإجمالى مساحة 1445 متر، مشيرا إلى أنه نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البلينا إزالة فورية فى المهد بنجع أبو عبده بمساحة 90 مترا، كما تمت إزالة فورية لحالتين تعدى على أملاك الدولة بالجلاوية بمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحافظ إنه تمت إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، لافتا إلى أنه فى حى غرب سوهاج تمت إزالة فى المهد لشدة خشبية ومصادرة مواد البناء بحوض الثلاثين.

وكشف الفقي، عن إزالة 26 حالة تعدى بمركز ومدينة طما إزالة فورية على مساحة 10 قراريط و11 سهم أملاك دولة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى إزالة حالة تعدى على 4 قراريط أراضى زراعية بقرية نيدة مركز ومدينة أخميم.



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات