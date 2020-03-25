شوارع دمياط خالية من المارة بعد تطبيق حظر التجوال .. صور

دمياط عبده عبد البارى

خلت شوارع محافظة دمياط، من المارة، مع بدء تطبيق حظر التجوال، في السابعة مساء، ضمن خطة الدولة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت كافة المحلات والمراكز التجارية وورش ومعارض الأثاث التزاما بقرار رئيس الوزراء الخاص بحركة المواطنين منذ السابعة مساء وحتى السادسة مساء.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كافة الأجهزة بتنفيذ القرار طبقا للقانون مع مراعاة الفئات والخدمات المستثناة من القرار كالصيدليات والمخابز.

وفى سياق متصل، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة، الدكتور زهدي السيد مدير إدارة الترصد بالمديرية، الدكتور عصام طمأن وكيل كلية الطب بجامعة الأزهر، الدكتور إبراهيم الصياد مدير مستشفيات الجامعة والدكتور علاء مجاهد نائب مدير مستشفيات الجامعة وذلك لمناقشة آليات تحقيق التعاون المشترك بين مديرية الصحة بدمياط وجامعة الأزهر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محافظ دمياط أنه ووفقا للدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية بالتعاون مع وزارتى الصحة والتنمية المحلية، تم الاتفاق على توفير أطباء من جامعة الأزهر لتشغيل وحدات العناية المركزة بمستشفتى الصدر وحميات دمياط على مدار 24 ساعة، وكذلك متابعة الحالة الصحية للمخالطين بالحالات التى ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس فى منازلهم بمعرفة أطباء الجامعة بالإضافة إلى قيام أساتذة كلية الطب بتدريب أطباء الباطنة بمستشفيات دمياط على مهارات العمل بوحدات الرعاية المركزة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم إجراء بروتوكول مع هيئة الإسعاف لتولى نقل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات العزل من خلال الخط الساخن 105.