اليوم السابع
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شركات الطيران العالمية تواجه أزمة أماكن توقف الطائرات بعد انتشار كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:56 م
شركات الطيران العالمية تواجه أزمة أماكن توقف الطائرات بعد انتشار كورونا مطار فيينا -أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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تواجه شركات الطيران في مختلف دول العالم، أزمة جديدة توقف الرحلات بعد تفشى فيروس كورونا في مختلف دول العالم، حيث العثور على مكان لإيقافها، للتحول العديد من المطارات إلى أماكن انتظار.

 

وذكرت تقارير إخبارية، أنه تم تحويل ممرات ومراكز الصيانة وحتى المدارج في المطارات الرئيسية إلى مواقف آخرى كبيرة تسع لعدد كبير من الطائرات.

 

وأوضح التقرير، أنه توقع توقف المزيد من شركات الطيران خلال الأسابيع المقبلة وبحسب ما ورد أعلنت شركتا أسترالية وأخرى  من سنغافورة، وفقا لموقع businesstimes.

 

وأوضح التقرير، تحويل مطار فرانكفورت الأكبر في ألمانيا إلى ساحة انتظار الطائرات لشركة، بينما استأجرت إحدى الشركات الشهيرة أماكن في مطار عسكري قريب من زيورخ ، وفقًا للتقارير.

 

بينما تتواجد عشرات الطائرات متوقفة في المطارات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك هونغ كونج وسيول وبرلين وفيينا بالإضافة إلى مواقف السيارات في مدينة فيكتورفيل  بولاية كاليفورنيا وفقًا لبيانات من موقع تتبع الطيران FlightRadar24.

 

يشار إلى أن منظمة الطيران الدولي، أكد بأن فيروس كورونا سيكلف قطاع الطيران خسائر تصل لـ 252 مليار دولار.

 

وحثت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على النظر في الأهمية الحاسمة للطيران المدني في انتعاش الاقتصاد العالمي، بعدالتعافي من فيروس كورونا (كوفيد 19) والالتزام بمعالجة الأزمة التي أصابت هذا القطاع مثلما التزمت الدول بمعالجة التأثير الاقتصادي للفيروس.

 

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، أنه بعد التعافي من الفيروس يجب أن تركز الاستجابة الدولية على التأثير الاجتماعي والتعافى الاقتصادي للدول، بالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار دراسة أفضل السبل لدعم أصحاب المصلحة وشركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والمصنعين دون المساس بالمنافسة العادلة وضمان الشفافية.

 


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