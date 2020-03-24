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منظمة الطيران الدولى: 252 مليار دولار خسائر القطاع بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:52 م
منظمة الطيران الدولى: 252 مليار دولار خسائر القطاع بسبب فيروس كورونا توقف الطائرات-أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن منظمة الطيران الدولي، أكد بأن فيروس كورونا سيكلف قطاع الطيران خسائر تصل لـ 252 مليار دولار.

 

وقال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، إن قرارات رئيس الوزراء تشمل استمرار تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية.
 
 
وأوضح هيكل فى تصريحات صحفية، أنه بين الفئات المستثناة من قرار حظر حركة المواطنين، من 7 مساء إلى 6 صباحا، المقرر تطبيقها غدا الأربعاء، الصحفيين والإعلاميين دون الحاجة إلى تصاريح عمل. 
 
 
وأضاف هيكل في تصريحات صحفية، أن عليهم إبراز كارنيهات النقابة المختصة والمؤسسات.  
 
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. 
 

 


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