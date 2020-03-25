شرطة المسطحات المائية تضبط 6 قضايا إلقاء مخلفات بالنيل

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية المواد الغذائية عن ضبط (4 مصنع ومخزن) "بدون ترخيص" لمخالفة القائمين عليها إنتاج السلع الغذائية المغشوشة والمنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق مديرية أمن القليوبية، بإجمالى مضبوطات وزنت (44,82 طن مواد غذائية).

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الصحة العامة، بإشراف اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية، من ضبط (4 مصانع لإنتاج وتعبئة الكحول والمواد الكيميائية وتعبئة الكلور والمنظفات المنزلية وتعبئة الغراء والمواد اللاصقة) "بدون ترخيص" لمخالفة القائمين عليها إنتاج السلع المغشوشة والمنسوب إنتاجها لشركات وهمية غير مدون عليها أية بيانات بنطاق مديرية أمن القليوبية، بإجمالى مضبوطات وزنت (141,3 طن مواد كيمائية وبترولية).

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة عن ضبط (11) منشأة بنطاق مديرية أمن (القليوبية) لإرتكاب القائمين عليها المخالفات الآتية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود مهمات الوقاية والسلامة – عدم تجديد السجل البيئى) بالمخالفة لقانون البيئة ، وفى مجال إلقاء المخلفات بالطريق العام تم ضبط (6) مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة الضوضاء في ضبط قضية "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح" بالمخالفة لقانون البيئة.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط (75) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (2) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .

وأسفرت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط (6) قضايا عبارة عن (إلقاء مخلفات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.