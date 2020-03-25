شاهد.. كيف تتعامل محافظة كفر الشيخ مع السيارات القادمة لها وحملات مراقبة الأغذية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رش وتطهير كل السيارات القادمة لمحافظه كفر الشيخ من المحافظات الأخرى بالأكمنة الحدودية، وخاصة بكمين القرضى بمدخل كفر الشيخ من ناحية محافظة الغربية والقادم من القاهرة والمحافظات الأخرى، بالإضافة لمداخل المحافظة بدسوق للقادمين من الإسكندرية والبحيرة، وبالأكمنة بالطريق الدولي الساحلي من ناحية بلطيم للقادمين من محافظات الحيرة والإسكندرية ودمياط والدقهلية وبور سعيد، كما تم رش وتطهير السيارات القادمة من محافظات أخرى بكمين بيلا.

وعلى جانب آخر تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الدولة مُمثلة فى وزارة الصحة والسكان فيما يخص تداول الغذاء حرصاً علي سلامة المواطنين عن طريق التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل مكافحة ومُحاصرة الأوبئة والفيروسات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية تقوم بالعديد من الإجراءات من بينها "تشديد الرقابة علي أماكن تداول الغذاء وتخطر بها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة أسبوعيًا، اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط أي أغذية مجهولة المصدر أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، وجود خطة سارية للتخلص من المخلفات الناتجة من المنشأة الغذائية أولًا بأول بطريقة أمنة وسليمة، وكذا التزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، والالتزام بالواقيات الشخصية والزي النظيف، وتنظيم حركة البيع والشراء بطريقة لا تؤدي للتزاحم، وتطهير الأسطح بصفة مستمرة وبطريقة صحيحة، فضلًا عن التنبيه علي أن مسح الأسطح بعد التطهير يكون بفوطة أحادية والتخلص منها كل مرة، والالتزام بعدم تداول الشيشة، واستعمال الأكواب والأطباق وأدوات المائدة الأحادية، وتحري الدقة في حالة سحب عينات من الأغذية المتداولة في الأسواق، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بتشديد الرقابة علي الباعة الجائلين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أي مخالفات وإخطار الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي بيان أعمال مراقبة الأغذية في الفترة من 1 إلي 15 مارس 2020م، والتي تضمنت 10 إدارات بإجمالي 180 منشأة، و 202 عينات، و 14 توصية بالغلق منها " 12 عدم ترخيص، و 1 نقص اشتراطات، و 1 كلاهما "، كذا تحرير 166 محضر تضمنت " 73 محضر 96، و 82 محضر 97، و 11 محضر آخر "، فضلًا عن 14 خطاب سعة تخزينية، و 17 رسائل تحت التحفظ، بالإضافة إلي 351 كجم إعدامات، و 10 لتر مضبوطات.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة فى الشوارع، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر؛ أن محافظ كفر الشيخ أصدر القرار رقم ( 345 ) بتاريخ 22 مارس 2020م، والذي جاء نصه "علي كافة العاملين بمنظومة إعداد أو بيع منتجات غذائية نصف مطهية كاملًا أو مشروبات الالتزام بارتداء قفازات بلاستيكية وأقنعة واقية وحمل شهادات صحية وتطبيق كافة معايير الصحة، وعلي جميع العاملين بالمواقع المشار إليها القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المواقع أكثر من مرة يومياً والتخلص الأمن من القمامة، حرصًا وحفاظًا علي حياتهم والمترددين من المواطنين، وعلي جميع الجهات المعنية وذات الصلة المرور الدوري علي تلك المواقع ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام بتلك المعايير الصحية يتم الإغلاق الإداري فوراً للمنشأة المخالفة لمدة شهرًا ".



تعقيم وتطهير السيارات



تعقيم وتطهير السيارات



تعقيم وتطهير السيارات



تعقيم وتطهير السيارات



تعقيم وتطهير السيارات