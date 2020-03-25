شاهد.. إماراتيون يوجهون رسالة محبة لأبطال الخطوط الأولى في مواجهة كورونا

كتب هيثم سلامة

وجه إماراتيون رسالة تحية ومحبة وتقدير للأبطال الذى يقوفون في الخطوط الأولى ويبذلون كل الجهود لتأمين المجتمع، في ظل تفشى فيروس كورونا في العالم.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبى "فيديو"، عبر حسابه بموقع تويتر: "من بيوتهم، سكان يرسلون رسالة محبة وتقدير لأبطالنا في خطوط الدفاع الأولى الذين يبذلون كل الجهود لتأمين حماية المجتمع وسلامته.. خليك في البيت".

من بيوتهم، سكان جميرا بيتش ريزيدنس (JBR) يرسلون رسالة محبة وتقدير لأبطالنا في خطوط الدفاع الأولى الذين يبذلون كل الجهود لتأمين حماية المجتمع وسلامته. #خلك_في_البيت #شكراً_خط_دفاعنا_الأول pic.twitter.com/FagmQv9QgQ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 25, 2020

وكانت أعلنت بلدية دبى اليوم ، إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، استكمالاً للجهود التي تبذلها بلدية دبي في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع.



سكان جميرا بيتش ريزيدنس

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، سجلت 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تعود لجنسيات مختلفة و شفاء 7 حالات حالات لمواطنين إماراتيين.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، خبر عاجل، مساء اليوم الاربعاء، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، إحالة 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية، لعدم التزامهم بفرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر ، صرح ضاحي خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن الاقتصاد العالمى لم يتعرض إلى كارثة بحجم الكارثة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، قائلا:" لا شك أن الإمارات اتخذت اجراءات احترازية صارمة من أجل التصدي لفيروس كورونا بل أن بعض الاجراءات كانت قاسية مثل اغلاق المطارات وتعطيل الرحلات".

وقال خلفان فى سلسلة تغريدات عبر تويتر:"عبر التاريخ لم يتعرض الاقتصاد العالمى إلى كارثة بحجم الكارثة التى أحدثها فيروس كورونا الذى لا يرى بالعين المجردة فقط ليظهر مدى ضعف البشرية أمام التحديات التى لا ترى بالعين.. فكم أنت صغير أيها العالم أمام الأقدار التي تتعرض لها...اتق الله فقد بلغ بك الغرور مدى كبيرا".