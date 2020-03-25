اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:18 ص
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روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:54 ص
روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة فى مواجهة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعرب السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمساعدة أمريكا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذا لزم الأمر.

وجاء في بيان أصدرته السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن "أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين و إيران وتم تسليمها إلى إيطاليا".

وأضاف البيان "ينبغي على الأمريكيين العاديين أن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر".

وأعلن مرصد جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغت مساء أمس الثلاثاء 53 ألفا و600 حالة، والوفيات 703 شخصا.  


كورونا

روسيا

امريكا

تفشى كورونا

اخبار روسيا

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