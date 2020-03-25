وأكد مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس "كورونا" سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم في موسكو.

كما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا الثلاثاء، عن 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في ضواحي موسكو وحدها.

وذكر بيان لمقر عمليات مكافحة الفيروس أنه جرى تأكيد 6 إصابات جديدة أخرى بفيروس "كورونا" بضواحي موسكو؛ وبذلك بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو فقط حتى الآن 41 حالة، مشيرا إلى أن اثنين من المرضى غادرا المستشفى بعد تعافيهما من المرض.

يُذكر أن الحكومة الروسية خصصت 8.8 مليار روبل ( حوالي 108.9 مليون دولار) لبناء 16 مركزا لعلاج الأمراض المعدية المخصصة للعسكريين.

يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ16500 شخص.