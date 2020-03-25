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روبرت كوخ: مازال الوقت مبكرًا على تقييم إجراءات الحكومات ضد كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:17 م
روبرت كوخ: مازال الوقت مبكرًا على تقييم إجراءات الحكومات ضد كورونا مواجهة كورونا - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن معهد روبرت كوخ، للأبحاث الطبية فى ألمانيا، ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا فى يوم واحد إلى 4118 شخصًا آخر في ألمانيا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.
 
 
وأكد رئيس معهد روبرت كوخ، لوثر فيلير، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، عدم قدرته على تقييم ما إذا كانت التدابير التى اتخذتها الحكومة الألمانية فعالة ضد انتشار الفيروس التاجي.
 
 
وقال لوثر فيلير في برلين "علينا الانتظار أكثر لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات فعالة".
 
 
وقدر المعهد عدد المصابين بالفيروس التاجي في ألمانيا بـ 31،554  بزيادة 4118 حالة عن اليوم السابق. وسجل المعهد الذى يأخذ فقط الأرقام المنقولة إلكترونيًا من الولايات الفيدرالية ويحدث قائمته مرة واحدة في اليوم، 149 حالة وفاة حتى الآن.
 
 
وأكد فيلير التصريحات السابقة بأن ألمانيا، كانت لا تزال في بداية انتشار وباء فيروس كورونا، وذكر فيلر أنه من السابق لأوانه حاليا الإدلاء بتقييم محدد في ذلك، موضحا أن ألمانيا لا تزال عند بداية الوباء وأنه ليس من الواضح تماما كيف سيتطور الوباء فى ألمانيا، مشيرا فى ذلك إلى استمرار ارتفاع أعداد الإصابة المسجلة.
 
 
يُذكر أن فيلر تحدث يوم الاثنين الماضى عن تسطح بسيط فى المنحى الأُسى لانتشار الوباء دون الإدلاء بتقييم محدد.
 
 

ألمانيا

روبرت كوخ

انتشار وباء كورونا

اجراءات المانيا

كورونا

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