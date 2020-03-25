اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رسميا..انطلاق حظر التجوال.. والداخلية تحذر:غرامة 4000 جنيه للمخالفين

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:00 م
رسميا..انطلاق حظر التجوال.. والداخلية تحذر:غرامة 4000 جنيه للمخالفين حظر تجوال
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت رسمياً أولى ساعات حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، الذى أقره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، بداية من اليوم الأربعاء من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمس الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس مؤتمراً بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال.

 

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 


حظر التجوال

كورونا

فيروس كورونا

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق 8 محال مخالفة في أول أيام حظر التجوال بمدينة طوخ بالقليوبية

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:32 م

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:30 م

صور.. زحام على محطات مترو الأنفاق قبل ساعة من تطبيق حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:02 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 م

العصابات البرازيلية تفرض حظر تجوال لمواجهة فيروس كورونا بعد تجاهل السلطات

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة