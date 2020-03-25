رجائي عطية: إصدار خطابات العلاج للمحامين بالنادى النهرى بالمعادى حتى الثالثة عصرا

كتب محمد السيد

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانا لجموع المحامين، جاء فيه: "يرجى الإحاطة بأنه توجد وحدة إصدار خطابات العلاج و التحويلات بنادى المحامين النهرى بكورنيش المعادى، وتعمل يوميا للساعة الثالثة عصرا عدا الجمعة، و يمكن للزملاء وأسرهم اللجوء إليها فى المواعيد المحددة.

وقال نقيب المحامين إن ذلك يأتي الحاقًا للتعميم الذى أصدره، أمس، إلى كافة الجهات العلاجية التى تتعامل معها النقابة.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر، أمس، تعميما لتوفير العلاج للمحامين والمحاميات.

وجاء نص البيان كالتالي:

نظرا لغلق النقابة العامة لظروف الوقاية من الوباء المنتشر وتعطيل مباشرتها لأعمالها، وإذ لا يزال موعد البطاقات العلاجية الجديد مفتوحا حتى 31 مارس 2020 وتم تمديده إلى 30 أبريل 2020 وتعذر كتابة خطاب إليكم بالتحويل لغلق النقابة.

يرجى التكرم بقبول عرض الحالات التي ترد إليكم مشفوعة بالبطاقة العلاجية للعام الحالي أو العام المنصرم بشرط تقديم بطاقة النقابة عن عام 2020 وعرض بطاقة الرقم القومي وأخذ صورتها.