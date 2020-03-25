رئيس غاز الأقاليم: بدء تنفيذ أعمال توصيل الغاز لمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 3 مليارات جنيه

كتبت - مروة الغول

قال المهندس حاتم عبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة غاز الأقاليم إحدي شركات قطاع البترول، بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 141785 عميل خلال عام 2019 منهم 128250عميل بمناطق عمل الشركة بسوهاج وقنا ومطروح والزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وأبو كبير بالشرقية مقابل عدد 77430 وحده العام الماضي وبزيادة 67% تقريباً والمساهمه في توصيل عدد 13535 لحساب شركة تاون جاس بالإسكندرية.

وأضاف المهندس حاتم عبد الغني، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز الأقاليم "ريجاس" بحضور المهندس أسامة البقلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول والسادة نواب إيجاس للمالية والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين من شركات ( جنوب الوادي / جاسكو/بتروجت/بتروتريد/تاون جاس/صيانكو ) أنه تم تنفيذ 94% من تلك الأعمال بعمالة الشركة تنفيذ ذاتي ، 6% عن طريق المقاولين من شركات القطاع ليصبح عدد العملاء المحولين بالغاز الطبيعي بمناطق الشركة منذ بدء نشاطها 497452 عميل منهم عدد 205680 عميل تم تنفيذهم فقط خلال عامي 2018/2019 وعدد 189 ألف عميل خلال 8سنوات سابقة .

وأشار المهندس حاتم عبد الغني، أن عدد العملاء الكلي الذي يعمل بالغاز بعد إضافة الأعمال المستلمة بمدينتي الزقازيق وأبو حماد 102500 عميل يصبح حوالي 600 ألف عميل تقريباً .

الشركة قامت بتحقيق أعلي معدلات تعاقد على توصيل الغاز خلال عام 2019 بلغ 144317 عميل مقابل 102104 عميل خلال عام 2018.

وأضاف رئيس الشركة، أنه خلال عام 2018 قامت الشركة بتوصيل الغاز الطبيعي لأول مره بمناطق ( الشعراني / الحله / نقاده / مطيره ) بمحافظة قنا (جهينة والطليحات) بمحافظة سوهاج ( فاقوس / منيا القمح) بمحافظة الشرقية كما قامت الشركة خلال عام 2019 بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 534 عميل تجاري بالإضافة إلى عدد 6 محطات تموين سيارات بمحافظات سوهاج، قنا ، الشرقية

الشركة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة لعدد 14 محطة تخفيض ضغط وإضافة رائحة ووحدات قياس وفلتره بمناطق عملها بعد إضافة المناطق الجديدة.

وتابع المهندس حاتم عبد الغني، أن الشركة نجحت في عام 2019 في الحصول على عدد 3شهادات أيزو وهي 9001، 14001،45001 في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، كما قامت الشركة بتطوير محطة مرسي مطروح وإستبدال المحطة المؤقته سعة 3 آلاف م3/س لتصبح محطة جديدة سعة 10000م3/س لافتا أن الشركة أصبحت تمتلك عدد 15 مركز لخدمة العملاء موزعين على 5 مراكز قنا / 4 سوهاج / 5 الشرقية / 1مطروح كما نجحت الشركة في إعتمادها كمقاول في مجال الأعمال المدنية عن طريق الشركة القابضة للغازات الطبيعية وتم إضافة النشاط على السجل التجاري للشركة .

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم توقيع بروتوكول لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة العلمين الجديدة بإستثمارات تقديرية متوقعة 3 مليار جنية منها 450 مليون للمرحلة العاجلة حيث بدأت الشركة بتنفيذ الأعمال لافتا أنه تم تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها والذي بلغ 728 مليون جنية وبزيادة 65% عن العام السابق 441مليون جنية بمجمل ربح 95 مليون جنية قبل خصم المصروفات والإهلاكات وصافي ربح 15.4مليون جنية بعد خصم االضرائب والمصروفات ومن المخطط قيام الشركة بتنمية مواردها وزيادة إسثماراتها خلال العام 2020 بما يلبي طموحات العاملين بها وكذلك تنفيذ توجهات قطاع البترول في ظل الدعم الذي تلقاه الشركة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس" وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.