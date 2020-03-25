رئيس خدمات نقل الدم يكشف تفاصيل حملة "علشان الدم ميقلش" لمواجهة نقص المتبرعين

ماجد تمراز

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والإسكان، إنه من المتوقع نتيجة قلة عدد المتبرعين بالدم في الفترة الحالية، أن يحدث نقص حاد في أكياس الدم بالمستشفيات، وأن هناك طلبات لأكياس الدم باستمرار نتيجة إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يقل عدد المتبرعين فى الأوقات التي سيتم منع الناس فيها من التجول في الشارع كإجراء احترازي لضد فيروس كورونا، لذلك تم إعداد خطة كاملة لمواجهة النقص المتوقع في الفترة القادمة.

وأضاف مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن حملة "علشان الدم ميقلش"، هي خطوة استباقية حتى يتم تأمين أكياس دم فى الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كبير منها، ونسعى لتوفير الطلبات اليومية من المستشفيات، موضحا أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها في الحصول على أكياس الدم من المتبرعين، يتم تعقيمها بشكل مكثف ومستمر داخل المركز وفي سيارات التبرع بالدم، وهذا يحدث مرتين يوميا، مرة قبل خروج السيارات ومرة بعد رجوع السيارات وانصراف العاملين في بنك الدم.

وأوضح الدكتور إيهاب سراج الدين، أنه تم دعوة المتبرعين في الفروع الإقليمية التي بلغ عددها 28 مركز على مستوى الجمهورية، وإلى المركز الرئيسي لبنك الدم، كما تم عمل قاعدة بيانات بالمتبرعين الدائمين بالإضافة إلى تخصيص أرقام هواتف المركز والعناوين حتى يسهل على المتبرعين معرفة أماكن التبرع مباشرة في حالة عدم وجود سيارات للتبرع.