ديلى ميل: أطباء نيويورك يستخدمون فيتامين سى بجرعات عالية لعلاج مرضى كورونا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أن مستشفيات نيويورك تعالج مرضى الفيروس التاجي كورونا بجرعات عالية من فيتامين سى بعد نتائج واعدة من الصين، وقال الدكتور أندرو ويبرأنه أعطى المرضى فى العناية المركزة على الفور 1500 ملليجرام من فيتامين سي عن طريق الوريد.

وقال أخصائي أمراض الرئة وأخصائي الرعاية الحرجة في نورثويل هيلث ومقره لونج آيلاند إن المرضى يعطون ثلاث إلى أربع جرعات في اليوم من فيتامين سى، موضحا أن هذا النظام يعتمد على العلاجات التجريبية التي أجريت في الصين، وقال جيسون مولينيت المتحدث باسم نورثويل إن فيتامين سي يستخدم على نطاق واسع كعلاج لفيروس التاجي في جميع أنحاء النظام الصحي، حيث تم إجراء تجربة سريرية حول فعالية فيتامين سى الوريدي على المرضى المصابين بفيروسات تاجية في 14 فبراير في مستشفى Zhongnan في مدينة ووهان الصينية والتى كانت بؤرة تفشى المرض.

وأوضح طبيب العناية المركزة لصحيفة نيويورك بوست أن هؤلاء المرضى يحصلون على جرعات مضادات الأكسدة القوية ثلاث أو أربع مرات في اليوم كل جرعة تزيد عن 16 ضعف الكمية المسموح بها يوميًا من فيتامين سى التي ينصح بها المعهد الوطني للصحة.

حيث أن المعايير الصحية تؤكد أن الرجال يحتاجون إلى 90 ملليجرام من فيتامين سى يوميا فى حين تحتاج النساء إلى 75 مليجرام يوميا من فيتامين سى .

وقال الطبيب الأمريكى أن المرضى الذين تلقوا فيتامين سي أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحصلوا على فيتامين سي .

وهناك الآن 25665 حالة إصابة بالفيروس في نيويورك ، بما في ذلك 14904 في مدينة نيويورك، وأوضح الدكتور ويبر أن فيتامين سي هو مجرد علاج واحد يتم تقديمه للمرضى لقد تلقوا أيضًا عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، والمضادات الحيوية أزيثروميسين ، وبيولوجيات مختلفة ومخففات الدم.

قال ويبر إن المرضى الذين يعانون من فيروسات التاجية الذين يعانون من الإنتان وهو رد فعل التهابي يحدث عند رد فعل الجسم المفرط على العدوى يعانون من انخفاض كبير في مستويات فيتامين سي، قائلا"من المنطقي في العالم محاولة الحفاظ على هذا المستوى من فيتامين سي.