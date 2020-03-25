اليوم السابع
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دورات تدريبية توعوية للعاملين بالمنشآت السياحية فى مكادى وسهل حشيش والجونة

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:54 م
دورات تدريبية توعوية للعاملين بالمنشآت السياحية فى مكادى وسهل حشيش والجونة منتجعات سياحية
كتبت آمال رسلان 

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بدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية فى خليج مكادى وسهل حشيش والجونة، فى إطار سياسة الدولة لتوعية العاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذه الدورات تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة فى كل محافظة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدورات يصحبها تطبيق عملى (محاكاة) تحت إشراف مؤسسة TUV Nord الألمانية والمتخصصة فى هذا المجال.

وأكد فوزى على أنه تم تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والوقاية للعاملين أثناء الدورات التدريبية، حيث تمت فى أماكن مفتوحة وكل متدرب يبعد حوالى 2 متر عن الآخر، لافتا إلى أن هذه الدورات سيتم تنفيذها تباعا فى جميع المحافظات السياحية.

من جانبها قالت الدكتورة سهي بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، إنه تم أيضاً عقد دورات تدريبية توعوية للعاملين بالوزارة عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع شركة دايڤيرسي ( Diversy).

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع شركة uniliver سيتم عقد دورات توعوية على شبكة الانترنت (أونلاين) للطهاة العاملين بالفنادق للسلامة والصحة المهنية وسلامة وصحة الغذاء. وفي سياق متصل قام المجلس الأعلى للآثار بعمل دورات تدريبية توعية فى نفس الإطار للعاملين بجميع المتاحف والمواقع الأثرية.

وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بدأت غرفة المنشأت الفندقية حملة التطهير والتعقيم للفنادق و المنتجعات و المنشآت السياحية بكافة أنواعها فى شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات و التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واأضح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن أعمال التعقيم و التطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق و المداخل و المخارج و الممرات وسكن العاملين والنوادى الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها و المغاسل وغيرها، بالاضافة إلى الاتوبيسات الخاصة لنقل الزائرين و العربيات الكهربائية و الحدائق و المتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق.


اخبار مصر

تدريبات

كورونا

فنادق

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