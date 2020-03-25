اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مفاجئة على المستشفيات فى الشرقية لمتابعة إجراءات كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:05 م
حملات مفاجئة على المستشفيات فى الشرقية لمتابعة إجراءات كورونا جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى كفر صقر
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وفى ظل الظروف الراهنة بالتوجه لمستشفى كفر صقر المركزى، ومستشفى حميات سنجها بكفر صقر، بعد المرور على مستشفى أبو كبير المركزى لمتابعة انتظام سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالأقسام الحرجة.

 

وتفقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قسم الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوى، والعنايات المركزة، وأماكن العيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة، والصيدليات بمستشفى كفر صقر، وأيضا أماكن تقديم الخدمة والصيدليات بحميات سنجها بكفر صقر.

 

وتم التأكد من غلق العيادات الخارجية بالمستشفى، ونقلها للمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية، ووجه بوضع لوحة إرشادية للمواطنين بأماكن ومواعيد العيادات الخارجية بالمركز والوحدات الصحية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، والتأكد من تنفيذ التعليمات بعدم التكدس بمختلف الأقسام الطبية، وأكد على مدير المستشفى بالمتابعة اليومية المستمرة على مختلف الأقسام، والتأكد من القيام بالرش والتطهير المستمر خاصة بقسم الإستقبال والطواريء، ووجه ببعض التعديلات بأماكن أسرة المرضى بقسم الغسيل الكلوى لراحة المرضى، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

 

كما حرص وكيل صحة الشرقية، على الاستماع إلى المرضى، وتوفير أى احتياجات طبية لهم، كما وجه بصرف علاج نفقة الدولة للمرضى المصابة بالأمراض المزمنة لمدة 3 شهور، وتوصيلها إلى منازلهم وذلك بالتنسيق بين مدير المستشفى ومدير الإدارة الصحية.

IMG-20200325-WA0161
جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى كفر صقر

 


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر صحه الشرقية

وكيل صحة الشرقية

مستشفى كفر صقر المركزى

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة