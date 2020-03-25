حملات مفاجئة على المستشفيات فى الشرقية لمتابعة إجراءات كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وفى ظل الظروف الراهنة بالتوجه لمستشفى كفر صقر المركزى، ومستشفى حميات سنجها بكفر صقر، بعد المرور على مستشفى أبو كبير المركزى لمتابعة انتظام سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالأقسام الحرجة.

وتفقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قسم الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوى، والعنايات المركزة، وأماكن العيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة، والصيدليات بمستشفى كفر صقر، وأيضا أماكن تقديم الخدمة والصيدليات بحميات سنجها بكفر صقر.

وتم التأكد من غلق العيادات الخارجية بالمستشفى، ونقلها للمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية، ووجه بوضع لوحة إرشادية للمواطنين بأماكن ومواعيد العيادات الخارجية بالمركز والوحدات الصحية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، والتأكد من تنفيذ التعليمات بعدم التكدس بمختلف الأقسام الطبية، وأكد على مدير المستشفى بالمتابعة اليومية المستمرة على مختلف الأقسام، والتأكد من القيام بالرش والتطهير المستمر خاصة بقسم الإستقبال والطواريء، ووجه ببعض التعديلات بأماكن أسرة المرضى بقسم الغسيل الكلوى لراحة المرضى، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما حرص وكيل صحة الشرقية، على الاستماع إلى المرضى، وتوفير أى احتياجات طبية لهم، كما وجه بصرف علاج نفقة الدولة للمرضى المصابة بالأمراض المزمنة لمدة 3 شهور، وتوصيلها إلى منازلهم وذلك بالتنسيق بين مدير المستشفى ومدير الإدارة الصحية.

جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى كفر صقر