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حماية المستهلك: إلزام دور المناسبات رد قيمة ما دفعة المستهلك نظير حجز القاعات

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:49 م
حماية المستهلك: إلزام دور المناسبات رد قيمة ما دفعة المستهلك نظير حجز القاعات اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبد المعطى، رئيس مجلس الإدارة بإلزام دور المناسبات بمختلف صورها الأهلية والتجارية برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف أو عزاء أو غير ذلك خلال فترة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد أى تجمعات للمواطنين أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقة المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب بحسب رغبة المستهلك.

جاء ذلك فى ضوء ورود العديد من الشكاوى للمواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وبناء على ما تم رصده من مبادرة ايجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أى انتقاص تفاعلا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفاعليات.

كما الزم الجهاز الموردين والتجار برد ما دفعة المستهلك نظير حجز فساتين الزفاف أو السهرة خلال هذه الفترة أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقة المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب بحسب رغبة المستهلك فى حالة عدم الالتزام بالقرار سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة وفقا لقانون حماية المستهلك.

ويأتى ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2020 بشأن حظر الانتقال أو التحرك للمواطنين بكافة انحاء الجمهورية خلال أوقات محددة درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - بدعم منظومه حمايه المستهلك وضبط الأسواق ، وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعى المجتمعى ونشر الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين وتطبيقا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك، التى تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين.


حماية المستهلك

دور المناسبات

كورونا

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